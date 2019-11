Különleges életek: Hitelesen szól az autizmusról

A filmművészet, illetve általában a művészet gyakorta választja témául a pszichés vagy lélektani problémákkal küzdők világát. Az autizmus is feltűnik ezek között, méghozzá többféle feldolgozásban.

Kezdjük a legismertebbel: alig több mint harminc éve történt, hogy a világot magával ragadta egy amerikai film főhőse, naná, hogy a Rain Man – Dus­tin Hoffman zseniális alakításának (is) köszönhetően –, s ettől a pillanattól fogva mindenki számára köztudottá vált, hogy van egy különös létállapot, az autizmus zavar. Amely a filmnek köszönhetően leginkább az együttérző szimpátiát váltotta ki a társadalmakból.

Ma úgynevezett spekt­rum­zavarként írja le a pszichiátriai szakirodalom. Ez annyit jelent, hogy nincs két azonos tünetekkel jellemezhető autista személy. Az átlagostól alig eltérő megjelenéstől az igen súlyos állapotig húzódó, széles spektrumon mutatkoznak meg a tünetek.

A Rain Man című film sok-sok értékes díjat besöpört, méltán.

Ebben az évben azonban megjelent a filmvásznon egy újabb megközelítése az autizmusnak, nem kevésbé impresszionáló módon, mint Barry Levinson filmjében annak idején. Az európai art mozi napján, október 13-án Zalaegerszegen visszhangtalanul peregtek le az Oliver Nakache és Eric Toledano rendezte film premier előtt vetített kockái, pedig a szerzőpáros által az alkotásukba szőtt súlyos és színes szálak egyenként is figyelemre méltók, mellbevágók, lenyűgözők. A történet nem egyszerű. Arról szól, hogy két középkorú férfi – az egyik zsidó, a másik muszlim – nem különösebben kibontott motívumaik révén Párizsban felkarol két, a társadalom által abszolút szélre tolt, magára hagyott réteget. Az egyik az intézményes ellátásból kiszorult, önálló létre sokszor nem képes autistáké, a másik a közoktatásból kihullott, devianciák szélén egzisztáló bevándorló serdülőké. Húsz éve csinálják lankadatlan hittel és odaadással az extrém, veszélyes helyzetek megoldását. Megjelenik még egy elhivatott kórházi pszichiáter, egy szelíd logopédus, a helyzet magaslatán álló, de az állampolgári jogokat magától értetődően tiszteletben tartó metrórendőrség, egy, az intézmény tevékenységét vizsgáló kéttagú bizottság, mely rácáfol a megszokott klisére a bürokrácia lelketlenségéről, és ideiglenes engedélyt javasol adni az engedély nélkül, de végtelen humanizmussal működtetett intézmény számára. 115 percen át figyelmünket, érzéseinket folyamatosan fogva tartja a cselekmény, sajátos humorral, utánozhatatlan képi világgal lazítva fel a sokszor súlyos helyzeteket, amelyek nélkülözik a Rain Man hollywoodi romantikáját, mint­hogy valóságosabb spektrumait mu­tatja meg az autizmusnak. Szakembereknek kötelező film, érintetteknek feloldódást jelentő két óra nehéz élethelyzetükben, a társadalompolitikusoknak iskolapélda, mire is kellene a súlyos adóforintokat költeni, minden gondolkodó és érző ember számára pedig rendkívül igényes bemutatása annak, mit is takar az autizmus spektrumzavar, ami bármelyikünk családjában megjelenhet. A film nagyon segít megérteni, miért is nehéz ezt a spektrumzavart kezelni, és azt is, hogy miért kell(ene) minden lehetséges módon segíteni azoknak, akiket érint.

A film feliratos, műfaji besorolása szerint vígjáték-dráma, így arra biztatok mindenkit, nézze meg, amikor majd megjelenik a mozikban, mert fognak jutni díjak ennek az alkotásnak is. Rendezőknek, operatőrnek, zeneszerzőnek és színészeknek, akik közül nem tudja kiválasztani a szakértői szem sem, hogy van-e közöttük ténylegesen autista. A filmet alkotói egy általunk nem azonosítható személynek dedikálták, szóval volt valaki, aki átadta számukra azt a tudást és empátiát – a valóságot –, ami nélkül a film nem lett volna minden rezdülésére nézve hitelesen elkészíthető.

Október 19-én 17.30-kor jótékonysági hangverseny volt a zalaegerszegi zsinagógában a boncodföldei autista védőotthon javára. A segítség ezúttal sem maradt el.