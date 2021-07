Köztes társulati ülést tartott a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház

Úgy szakít időt a Hevesi Sándor Színház társulata nyári szünetre, hogy a 2020/2021-es évadot valójában még nem fejezik be, augusztusban folytatják egészen novemberig. Ez csak egy a rendkívüli jelenségek sorában, amellyel a világjárvány miatt kell együtt élni.

Tegnap délelőtt társulati ülést tartott a zalaegerszegi színház közössége, de ezúttal elmaradt az elismerések, díjak átadása, mivel az elmaradt előadások játszásával augusztusban újra játszanak a teátrumban.

Mielőtt dr. Besenczi Árpád igazgató sorra vette a rendhagyó évad történéseit, Hertelendy Attila színművész köszönte meg a munkatársak nevében Oláh János színpadi ügyelőnek a szakszervezeti bizalmiként végzett eddigi munkáját.

A direktor áttekintette a szokatlan megoldásokat követelő évad eseményeit: 2020 októberéig csak két bemutatót tudtak megtartani, utána kényszerű zárás következett. Dicsérte a Sose halunk meg című színmű alkotógárdáját, amely jól vizsgázott színművészi alázatból, s örömét fejezte ki, hogy a Kölcsönlakás kedvenc darabja volt a közönségnek. A karanténkorszak alatt is próbált a társulat, de az online próbák nem pótolhatták a személyes művészi-alkotó munkát. Decemberre így is elkészült a Legyetek jók, ha tudtok, amit csak most júniusban mutathattak be közönség előtt. A novembertől májusig tartó időszak a színház számára nemcsak a közönség hiányát, a bevételek elmaradását is jelenti, hiszen összesen 87 előadást tudtak megtartani, 57 tervezett színházi este elmaradt. A nézők lassan visszaszoknak, a napokban már szinte telt házzal játszott a Hevesi, de akik később kaptak védettségi igazolványt, azok sem maradnak le a bérletes előadásokról.

A jó hírek, sorolta az igazgató, hogy eközben készült televíziós felvétel a Sóska, sült­krumpli című, Farkas Ignác rendezte kamara-előadásról, s végül az Elnémult harangok című színmű is megérte a premiert, amelynek a főszerepeit a fiatalítás jegyében egyetemi tanulmányaikat folytató, de már itt dolgozó ifjú színészek játszották. Megnyugtató, hogy a korlátozások idején megmaradtak az állások és a fizetést sem kellett nélkülözni, hangsúlyozta Besenczi Árpád. A futó évad a Boeing, Boeing vígjáték és a Cigánykerék musical bemutatása után tehát novemberben zárul, hogy átadja helyét a 2021/2022-es repertoárnak. Ebben láthatjuk az Érettségi, A fejedelem, A király beszéde, A feleség negyvennél kezdődik, az Egy bolond százat csinál mellett a két esztendeje készen álló A kőszívű ember fiai című színművet.

Ezután nagy kaland vár a társulatra és közönségére, mivel az épület felújítása miatt a tervek szerint legalább két évre az Ady-moziba költözik a Hevesi, ahová, a színpad szűkössége okán alaposan átgondolt műsortervvel készülnek. Mert a játék nem áll meg.