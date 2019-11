Közgyűjteményi napok Zalaegerszegen

Kétnapos előadássorozat keretében mutatták be aktuális kutatásaikat a zalai közgyűjtemények tudományos munkatársai.

Kedden Molnár András, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának igazgatója avatta be a városi díszterembe gyűlt érdeklődőket Deák Antal, Deák Ferenc bátyja életrajzába. A megyei főispán tevékenységét áttekintő kutatás egyik középpontja az a tavaly az országgyűlési könyvtárban előkerült 90 levél, amely tovább bővíti az ismereteinket a haza bölcse közéleti szereplést is vállaló testvéréről. Hiánypótló adalékokkal szolgál a zalai népviseletről Marx Mária, a Göcseji Múzeum etnográfusa kutatása, aki ezúttal a hetési viselet rekonstruálhatóságáról beszélt. Bekő Tamás, a megyei levéltár munkatársa a lapunkban is taglalt házasságról, Hertelendy Anna és Deák Gábor frigyéről tett közzé új kutatási eredményeket, dr. Müller Róbert nyugalmazott muzeológus igazgató pedig bemutatta, milyen tudományos apparátus kell egy régészeti lelet keletkezéstörténeti azonosításához. Eke István, a Göcseji Múzeum munkatársa a szigorú szabályok mentén használható fémkeresőkről beszélt, míg Bakonyi Péter a második világháború utolsó hónapjaiba kalauzolta a hallgatóságát, a zalai falvak hétköznapjait ismertetve. Haász Gabriella, a keszthelyi Balatoni Múzeum munkatársa az 1918-1919-es időszakban Csák Árpád által gyűjtött iratok, röplapok, újságok alapján rajzolt képet a korszakról.