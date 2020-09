Kötetbemutatóval is tisztelegtek Utassy József előtt Rédicsen

Halálának 10. évfordulóján kiállításmegnyitóval és kötetbemutatóval tisztelegtek Utassy József költő előtt.

Még tavaly nyílt meg a Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház különtermében egy állandó kiállítás, melyen Utassy József Kossuth-díjas költő írásai, személyes tárgyai, valamint Varga Ferenc fafaragó, szobrász munkái láthatók. Most tovább gyarapodott a tárlat, a költő személyes tárgyai közül több – például íróasztala – is helyet kapott a kibővült kiállítótérben, valamint Varga Ferenc alkotásai mellett fiai, Szabolcs és Bálint munkái – képek, faragások – is megtalálhatók.

A rendezvényen Soós Endréné, Rédics polgármestere köszöntötte az egybegyűlt családtagokat, barátokat, ismerősöket, majd Lendvai Zoltán plébános áldotta meg a tárlatot.

Utassyné Horváth Erzsébet, Zsóka asszony, a költő özvegye elmondta: több találkozási pont van a két művész között, barátokká tette őket a hasonló eszmeiség, az igazság kérlelhetetlen kimondása, a közös meggyőződés.

– Sok személyes tárgyat elhoztam már otthonról, szeretném a következő években még elrendezni, hogy minden oda kerüljön, ahova való – mondta Zsóka asszony, aki az emléknap kapcsán néhai férjéről úgy emlékezett: a kiállítóteremben azt érzi, hogy Utassy most vele van, mintha nem is múlt volna el a 10 év. Ehhez sokat hozzátesz, hogy a költő halála óta folyamatosan ápolja életművét. Több kötet is megjelent halála óta a még ki nem adott írásaival, így a gyerekversek vagy a Vilcsek Béla irodalomtörténésszel közösen összeállított Kikelet fia, mely a költő életművének lehető legteljesebb bemutatására törekszik, illetve egy kritikai kiadás is megjelent azóta.

Zsóka asszony arról is beszélt, természetesnek tartja, hogy kultusza alakult ki Utassynak, sokan szerették a költőt, vele pedig ma is sokan tartják a kapcsolatot a baráti társaságból, illetve hívják rendezvényekre, ahol megosztja a hallgatósággal a férje gondolatait.

– Törekszem arra, hogy olyat tegyek, ami az emberek mindennapjait szebbé, jobbá teszi – fogalmazott. – Közben pedig dédelgetek még egy tervet, mégpedig, hogy azokat az írásokat, amik sehol nem vagy tévesen jelentek meg, kijavítom és nyilvánosságra hozom.

Az est további részében Szemes Péter irodalomtörténész mutatta be legújabb, Utassynak emléket állító, „testvér a csillagokkal – Írások Utassy Józsefről című kötetét.

– A kiadvány tisztelgés Józsi, ahogy mi, barátai, tisztelői, az irodalom köztársaságában polgártársai hívtuk, Joe élete, életműve előtt, az előtt a példa előtt, amit ő adott számunkra erkölcsi tartásból, a minőség iránti elkötelezettségből, hazaszeretetből, az anyanyelv tiszteletéből és szeretetéből – fogalmazott Szemes Péter. – Az esszékötet három részből áll. Az első Utassy életművével foglalkozik, azokkal a fontosabb kötetekkel, melyek az irodalom kincsesházát gazdagítják – folytatta Szemes Péter. – A második egység, a recepció azokat az írásokat taglalja, melyek a költő halála után születtek. Elsősorban özvegye gondosságának köszönhetően szinte minden évben volt olyan fontos kötet, mely hozzájárult ahhoz, hogy kultusz épüljön Utassy köré. A harmadik részbe pedig az általam korábban Józsi költészetéről tartott előadások kerültek, melyek populárisan is közelebb hozhatják őt azokhoz, akik kevésbé ismerik életművét.

Az irodalomtörténész arról is beszélt, hogy Utassy azért is volt nagy költő, mert olyan szavakat emelt vissza az irodalmi köztudatba és töltött meg újra tartalommal, melyek az idők során kikoptak onnan, elavultak. Gondolhatunk itt a címben is előforduló csillag szóra, mely rengeteg módon fordul elő költészetében, de ilyen a hold és a tenger is.

– A kötetben én belső szemmel tekintek az Utassy-­életműre, hiszen Józsival szoros barátság fűzött össze élete utolsó éveiben, a kötet születése szívügy és elégtétel is volt számomra, a legfontosabb munkámnak tekintem – tette hozzá.

Az irodalmi esten a kötetről beszélgetett Utassyné Horváth Erzsébet, Szemes Péter, Gyutai Csaba korábbi zalaegerszegi polgármester, dr. Zóka Péter, a Pannónia Kulturális Egyesület alelnöke, Szalai Zsolt költő és Léka Géza Utassy-díjas költő.