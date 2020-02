Kötet Kapiller Imre tiszteletére

Javarészt zalai témájú tanulmányokat felvonultató emlékkönyvvel tiszteleg a hazai történésztársadalom a 2018 őszén elhunyt Kapiller Imre, a Zala Megyei Levéltár munkatársa előtt. A kötetet tegnap mutatták be a városi díszteremben.

Megkésett tisztelgés: e szavakkal vezette fel a bemutatót Molnár András, a megyei levéltár igazgatója a zsúfolásig telt díszteremben, utalva arra, hogy eredetileg meglepetés 65. születésnapi ajándéknak szánták kollégájuknak a könyvet, de a halál közbeszólt, így már csak emlékkönyvvel tudnak főt hajtani a zalai tudós előtt.

Erre a körülményre utalt dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár (ITM), egyetemi tanár is. Ő hajdan kollégaként, barátként ismerte meg Kapiller Imrét, aki, mint mondta, legalább három könyve inspirálója volt. Ez jellemezte leginkább a levéltáros-történészt, a zalai munkatársain túl a Hajnal István Körben megismert kollégák is számos kutatásra érdemes témát kaptak tőle. Így a Horváth Zita, Miklós Dániel, Mikó Zsuzsanna, Németh László Sándor által szerkesztett, 27 tanulmányt tartalmazó kötetben is szerepelnek olyan írások, melyek Kapiller Imre figyelmének köszönhetők.

A kötetbemutatón a város nevében dr. Vadvári Tibor alpolgármester méltatta a levéltáros munkásságát, majd Megyeri Anna muzeológus, a feleség, Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese mint szerkesztő köszönte meg a szerzők munkáját. Azután Kövér György és Bariska István történész emlékezett meleg szavakkal Kapiller Imrére, akinek sírját a temetőben a résztvevők meg is koszorúzták.