Kodály Zoltán szellemiségét viszik tovább a kanizsai kórus tagjai

Húsz évvel ezelőtt a Megy a gőzös Kanizsára című Kodály-gyűjtésből származó népdal után alakult meg a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház falai között a Kodály Zoltán Énekkar.

A Horváth Gyuláné, Mihalecz Lászlóné, Domaföldi Tiborné, Kócza Ferencné, Tokorcsi Mária, Szűcs Zoltánné, Temesi Józsefné, Major János, Pálfi Pál, Imrei György, Mészáros Imre és Fehér Imre alkotta összetartó baráti társaság tagjai közül néhányan még jól emlékeznek a kezdetekre.

Egyikőjük, a 82 éves Szűcs Zoltánné Mária még a Vasutas Nyugdíjas Klub tagjaként rendszeresen ott volt különféle, a szépkorúak részére rendezett találkozókon a megyében és azon kívül is. Székesfehérváron több társaság szerepelt, akik állandóan énekeltek, azonban a kanizsaiak erre nem voltak felkészülve, s mivel Nagykanizsát képviselték, a Megy a gőzös Kanizsára című népdalt adták elő.

– Hazafelé a vonaton megbeszéltük, hogy hagyományőrző csapatot alapítunk, melyhez kezdetben még néptáncosok is csatlakoztak – mesélte. – Tehát a kórus a tagjainkból 1999-ben alakult a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház kulturális csoportjaként, az akkori intézményvezető Mónai Zsuzsanna kérésére Tánczos Laura vezetésével.

A kórus fontosnak érzi a magyar népzenekincs megőrzését, így elsősorban a zalai és a környező tájegységek népdalcsokrait, balladáit éneklik. Emellett régi magyar diákdalokat, bordalokat és az európai nemzetek népdalait is szívesen adják elő. Rendszeresen részt vesznek Nagykanizsa és a környező települések kulturális rendezvényein, az elmúlt évtizedben bejárták az országot. A tagok kitartásának, lelkesedésének és a szakértő irányításnak köszönhetően évről évre szép eredményeket érnek el. Az Országos Népzenei Minősítésen egy bronz és három arany minősítést szereztek, zsűrizett művészeti találkozókról számos alkalommal első helyezéssel vagy különdíjjal tértek haza. A 2016-ban megrendezett VI. Országos Nyugdíjas Ki mit tud?-on arany minősítést kaptak. Az énekkar irányítását 2018 januárjában Püspökiné Jámbor Zsuzsanna vette át. A történelem-ének szakos tanár 2002 óta a Thúry György Szakképző Iskolában tanít. Korábban több zeneiskolában is tanított, jelenleg a zalakarosi Móra-iskolában szolfézsórákat tart, közben pedig az egyetemen matematika szakon tanul. Megannyi elfoglaltsága mellett a palini nyugdíjasok énekkarát, a miklósfai Szirének kórusát és a húszéves születésnapját ünneplő Kodály Zoltán Énekkart vezeti.

– Nem bírok létezni teendő és zene nélkül – fogalmazott Zsuzsanna. – Nagyon szeretetreméltó mindegyik társaság, a „kodályosok” pedig igazán a szívemhez nőttek, velük szinte azonnal megtaláltuk a közös hangot. Talán azért is ment ilyen könnyedén, mert az elődömhöz, Tánczos Laurához hasonlóan ugyanazokat a kodályi értékeket, vagyis a népdalkincs megőrzését, a népi hagyományok továbbadását és más nemzetek megismerését tartjuk fontosnak. A szépkorúakat az éneklés, a közösségbe tartozás tartja fitten. Testileg és lelkileg is feltöltődnek energiával, rendkívül lelkesek, s bár sokan 80 év felett járnak, nyitottak az újdonságokra. Például a Százszínű csokor kottagyűjtemény idegen népek dalait tartalmazza, melyben nagyon szívesen merültek el. Néhanapján a műfajok között kirándultak, így fordulhatott elő, hogy olasz könnyűzenei slágereket is tanulhattak.

A művészeti vezető reméli, hogy a mostani tagok lendülete még nagyon sokáig kitart, de szeretnének a jövőben új embereket bevonni a munkába. A nyugdíjas korosztályból várnának vállalkozó szellemű hölgyeket és férfiakat egyaránt, akikre vidám hangulat, s remek, barátságos társaság vár.

Kámánné Szép Terézia, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház igazgatója büszke arra, hogy a ház falain belül több művészeti csoport működik, akik minőségi kultúrát közvetítenek. Az énekkar két évtizedes fennállása, illetve sikerei bebizonyították: jó úton járnak, Kodály szellemiségének követőiként pedig kivételesen magasra tették a mércét. Azonban kitartásuk, szorgalmuk és elhivatottságuk példaként szolgálhat a jövő generációja előtt, ugyanis repertoárjukat válogatott, igényesen előadott népdalok alkotják. A jövőre vonatkozóan a nívós muzsika iránt nyitott igazgatónőnek nagy tervei vannak, hisz’ vezetésével megalakulhatna egy ifjúsági Kodály-kórus is.