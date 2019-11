Király László művei a kortárszenei napokon

E héten rendezik meg a Vántus Istvánról elnevezett kortárszenei napokat a dél-alföldi nagyvárosban az egyetem művészeti kara szervezésében. A koncertek zalai vonatkozásokkal is bírnak.

A négynapos komolyzenei seregszemle felvonultatja a hazai kortárs zeneszerzők friss vagy korábban született műveit. A program névadója, az 1992-ben elhunyt Vántus István maga is Szegeden alkotott, két operát is jegyez tőle az operairodalom, de verseket is szívesen megzenésített.

Ebben a műfajban követi őt a zalai származású Király László, Erkel-díjas zeneszerző, akinek a művei a ma esti záró gálakoncerten csendülnek fel. A zeneszerző több zalai költő versére is írt zeneművet, egyebek között a 2006-ban elhunyt Pécsi Gabriella költeményei is az ő muzsikájával szólalnak meg. A szegedi kortárszenei napokon ma este az egyetem koncerttermében Király László–Mezei András Zsidó dalok című négytételes kompozíció hangzik fel, Altorjai Tamás (ének) és Maczelka Noémi (zongora) előadásában.

Király László zenedarabjai rendszeresen felhangzanak a Bartók rádió műsorában, legutóbb tegnap este hallhatta a közönség.