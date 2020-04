Kiemelkedő sikereket értek el a Zrínyi-gimnázium tanulói az OKTV-n

Idén is kiemelkedő eredményt értek el az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói, tájékoztatta lapunkat Stárics Roland igazgatóhelyettes, felkészítő tanár.

„Páratlan teljesítményt értek el tanulóink az ez évi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken. Még soha nem fordult elő, hogy tanulóink egy évben három tárgyból is az első helyezést szerezzék meg”, fogalmazott Stárics Roland. Ebben a tanévben fizikából, földrajzból és matematikából is zrínyis diák lett kategóriájának a győztese. Mindhárman a maguk nemében különleges teljesítményt nyújtottak: Molnár Bence megvédte a tavalyi első helyét földrajzból, Pácsonyi Péter fizikából maximális pontszámot ért el a második fordulóban, Horváth Ádám pedig idén három tantárgyból is döntőzött.

A három első helyezett mellett még egy 3., kettő 9. és egy 10. helyezett diák szerzett plusz 100 pontot az egyetemi felvételijéhez, 4-4 tanuló kapott plusz 50 illetve plusz 25 pontot a majdani felsőoktatási felvételihez az elért 11–20. illetve 21–30. helyezésért. Összesen hat tantárgyból 19 zrinyis gimnáziumi tanuló jutott be a döntőkbe.

A következőkben tételes felsorolásban közöljük a 2019–2020. tanévi OKTV-döntők zrínyis eredményeit:

Biológia: 1. kategória, 3. helyezett: Nátrán Péter 11. A (tanárai: Egyedné Krizmanics Ildikó, Szőke Károly).

Fizika: 1. kategória, 14. helyezett: Horváth Ádám 11. A, 16. helyezett: Sepsi Csombor Márton 11. A (tanáruk: Kovács Tibor), 2. kategória, 1. helyezett: Pácsonyi Péter 12. N, 14. helyezett: Czett Mátyás 12. N, 26. helyezett: Veres Kristóf 12. N (tanáruk: Pálovics Róbert).

Földrajz: 1. helyezett: Molnár Bence 12. N (tanára: Stárics Roland).

Informatika: 2. kategória, programozás, 17. helyezett: Horváth Ádám 11. A (tanárai: Juhász Tibor, Ipcsics Csilla).

Informatika: 1. kategória, alkalmazás, 9. helyezett: Békési Péter 12. N (tanárai: Juhász Tibor, Ipcsics Csilla), 3. helyezett: Sepsi Csombor Márton 11. A (tanára: Ipcsics Csilla), 26. helyezett: Tóth Kristóf 12. A, 4. helyezett: Varga Noémi 12. A tanáruk: Juhász Tibor).

Matematika: 2. kategória, 1. helyezett: Horváth Ádám 11. A, 38. helyezett: Sepsi Csombor Márton 11. A (tanáraik: Kovács Tibor, Pálovics Róbert ), 21. helyezett: Fekete Levente Máté 11. N (tanára: Németh László), 33. helyezett: Száraz Dániel 12. A (tanárai: Horváth Attila, Kovács Tibor), 9. helyezett: Czett Mátyás 12. N (tanára: Benke Barbara).

Német nyelv: 1. kategória, 10. helyezett: Bóbics Barnabás László 11. A, (tanárai: Bertók Éva, József Attila), 32. helyezett: Harró Kornél 12. B (tanára: Lőrincz István).