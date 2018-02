Kiállítás nyílt a IV. Pannonia Reflections pályázat legjobb fotóiból Lendván

Közel ötezer fotó közül választotta ki a zsűri azt a hetven alkotást, melyet díjban és elismerésben részesített. A IV. Pannonia Reflections nemzetközi fotópályázat legjobbjait bemutató kiállítás pénteken este nyílt meg a Galéria és Múzeumban.

A Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség, az Amerikai Fotográfiai Társaság és a Szlovén Fotográfus Szövetség szervezésében zajló Pannonia Reflections pályázat – amelyet az elmúlt év novemberében már negyedszer hirdettek meg – a legrangosabb nemzetközi versenyek közé tartozik. Ezúttal 53 ország 367 alkotója nevezett összesen 4797 képpel.

– Négy témában nevezhettek a fotósok – mondta a kiállítás megnyitóján Vinko Sebrek, a zsűri egyik tagja. – A szabadon választott témájú színes és monokróm alkotások mellett az emberek, valamint a víz volt a két konkrétan megjelölt kategória.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A négy témakörben 67 alkotó összesen 70 képét díjazta a zsűri. A pályázat nívóját mutatja, hogy a fotósok számára már az is nagy elismerésnek számított, ha a képüket beválogatták a kiállított alkotások közé. Ezzel két zalai fotós, az alsórajki Újhelyi Zsolt, valamint a Nagykanizsai Fotóklub elnöke, Varga Szilárd is büszkélkedhet. Utóbbinak a becsehelyi hegyen még 2016-ban készített Üvegek tükörrel című alkotását – amely Macedóniában egy korábbi versenyen első helyen is végzett – a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség emellett úgynevezett Kék szalag elismerésben is részesítette.