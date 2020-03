Kiállítás nyílt a klubtagok alkotásaiból Lentiben

A Kézimunka, Kosárfonó és Kreatív Kézműves Klub tagjainak munkáiból nyílt tárlat szerdán a városi művelődési központban a kreatív idősek napján.

Hímzések, horgolt kézimunkák, gobelinek, fonott kosarak és más kézműves termékek is láthatók a tárlaton, melyet Horváth László, a város polgármestere nyitott meg.

– Az itt látható alkotásokba mindannyian beletették szívüket-lelküket, nem kell a tökéletességre törekedni, a kreatív munkának amúgy is az egyediség a lényege – fogalmazott Horváth László és azt ajánlotta a hallgatóságnak, hogy mindenki élje át az aktív kikapcsolódás élményét.

Elhangzott, a Kézimunka, Kosárfonó és Kézműves Kreatív Klub azzal a céllal alakult meg egy térségi program keretében, hogy az időseket bevonják a különféle csoportos foglalkozásokba, közösségi életbe, ezzel is segítve őket abban, hogy szellemi és fizikai aktivitásukat megőrizzék, és nem utolsósorban barátokat, ismerősöket szerezzenek.

A kézimunkacsoport a Civil Nyugdíjas Klub hölgy tagjaiból alakult, a bekapcsolódók Sényi Lajosné vezetésével horgoltak, hímeztek, elsajátították különféle anyagok felhasználásának módjait, valamint különleges technikákkal is megismerkedtek. A csoport vezetője fiatal kora óta kézimunkázik, sző és a csipkeverést is megtanulta, munkáit országos kiállításokon is megmutatta. Az alkotások közös tervezés eredményei, hiszen a klubvezető és a tagok együtt döntöttek az elkészítendő munkadarabokról, és egymástól is tanultak. A kosárfonó foglalkozások Dulics Margit népi iparművész közreműködésével ma is zajlanak. A résztvevők már számos remek darabot készítettek, a cél az, hogy olyan mélységben sajátítsák el a mesterség alapjait, hogy önállóan is el tudjanak készíteni fonott kosarakat, dísztárgyakat, ehhez persze kitanulják és gyakorolják a vesszőválogatást is. A program harmadik elemeként alakult meg a kézműves kreatív klub a helyi Kolping Gondozási Központban, ami hasznos és hiánypótló foglalkozásnak bizonyult. Az idősotthon lakói Hóbor Józsefné segítségével dísztárgyat készítettek.

A kiállítás április 9-ig tekinthető meg.