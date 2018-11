Keszthelyre érkezik az olasz The Blacktones együttes

Egy 2011 óta létező olasz stoner/grunge zenekar, a The Blacktones érkezik szombat este a Balaton-parti városba, a sötét hangulatokat, a melankolikus dallamokat és a poliritmikus ütemeket egyaránt kedvelő csapat az 512 Clubban lép fel.

A keszthelyi zenés szórakozóhely egyre inkább bekapcsolódik az európai underground vérkeringésbe, a Cagliari városából származó The Blacktones is egy nemzetközi turné keretében, az idei szezon utolsó élőzenés programjaként ad koncertet a zalai városban, a legutóbbi, még tavaly megjelent The Day We Shut Down The Sun című albumuk anyagát mutatják be. A koncert nyolc órakor kezdődik.

