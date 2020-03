Keresztút hívek nélkül Hévízen

Hívek nélkül ugyan, de nagyböjt lévén pénteken megtartották a keresztúti ájtatosságot a Szentlélek-templomban. Tóth Tamás káplán egyedül járta végig imával kísérve Krisztus szenvedésének útját.

A Via Dolorosát a hívek is átélhetik, a keresztútról ugyanis a helyi televízió felvételt készített, amelyet péntekenként adására tűz, illetve közösségi felületein is hozzáférhetővé teszi azt.

– Ez a jelenlegi járványhelyzetben ugyanúgy érvényes, mintha valaki itt lenne – szögezte le Kiss László esperes-plébános lapunk kérdésére. – A technikát segítségül hívva lehet egyénileg vagy családilag csatlakozni, de fontos, hogy az ájtatosságot egy keresztúti kép előtt végezzük. Az otthoni részvétel ugyanúgy kegyelemforrás.

A szertartás története Jézus feltámadásáig nyúlik vissza, mondta el Kiss László, amikor Szűz Mária és több apostol végigjárta azokat a helyeket, ahol például Jézus elesett a kereszttel, találkozott édesanyjával, vagy ahol Cirenei Simon átvette súlyos faterhét.

– Ez egy másfél kilométeres út, és már a korai keresztények is rendre végigjárták, ám idővel feledésbe merült – fogalmazott az esperes-plébános. – Akkor jött újra szokásba, amikor ferencesek kerültek a Szentföldre, s végigvezették a zarándokokat a Via Dolorosán. Tizennégy stációt jelöltek ki, ami később tizenötre bővült, utóbbi Krisztus feltámadását ábrázolja. Ám mivel nem minden hívő jutott el oda, idővel templomokban, illetve szabadtéren is készítettek keresztutat, kálváriát. A stációk abban segítenek, hogy az ember átélje Jézus szenvedését, és megértse, Jézus mit vállalt értünk, bűneinkért.

Kiss László hozzátette: a keresztút megérteti velünk, „nem szabad megállnunk szenvedéseinknél vagy a halálunknál, hanem tovább kell néznünk a feltámadás, az örök élet felé, amelyre Isten vezet bennünket”. Ám megpróbáltatások, gyötrelmek nélkül nem juthatunk oda.

– Amikor Péter apostol odament Jézushoz és azt kérdezte tőle, nézd, mindent elhagytunk érted, házat, földet, családot, megélhetést, de mi lesz a jutalom, Krisztus úgy felelt neki: az örök élet. Ha hasonlót kérdeznénk, számunkra is ez a válasz, és rögtön előttünk áll a példa is: Jézus szenvedett és meghalt értünk, de feltámadt, hogy megnyissa számunkra az örök élet kapuját.