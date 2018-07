Képről képre – múlt és jelen, múzeum és művészet Cserszegtomajon

Miközben a kivetítőn peregtek a keszthelyi Balatoni Múzeumról és kiállításairól készült fotók, három festőművész: Horváth Melinda, Illésné Major Julianna és Takács-Szencz Lívia ezek ihletésére közösen festette azt az alkotást, mely az intézmény 120 éves évfordulója tiszteletére készült. Idén ugyanis a jubiláló kiállítóhely a főszereplője a Művészek Szabad Alkotóközössége cserszegtomaji kulturális piknikjének.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Már nyolcadik éve minden nyáron festő-, grafikus-, szobrászművészek és irodalmárok gyűlnek össze a művészházaspár: Takács Ferdinánd és Takács-Szencz Lívia cserszegtomaji kertjében, s egy téma ihletésére alkotnak. Idén a keszthelyi Balatoni Múzeum 120 éves évfordulója előtt tisztelegnek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kulturális piknik hagyományos és látványos eseménye a hét közepi akciófestészet. Több mint ötszáz fotóból választották ki a művészek azt húszat, melyek ihlető forrásként szolgáltak a közösen festett képnek. Színvilág, motívum érzelem mind szerepet játszott a válogatásban, csakúgy, mint a múzeumban tett látogatás élményei. Horváth Melindát az oszlopok, boltívek és növények nyűgözik le, Illésné Major Julianna éltető eleme a levegő és a víz, Takács -Szencz Lívia pedig a madarak szerelmese. A három művész számára- bár sokadszor festenek együtt – új kísérlet volt ennek a műnek az elkészítése, hiszen vetítés közben, a fotókra is figyelve nem alkottak még – így számukra is izgalmas volt a munka. S bár volt egy előzetes koncepció, a pillanatnyi ihletek is formálták a festményt.

– Kicsit felelősséget is vállaltunk, hogy továbbadjuk a közönségnek azt az értékőrzést, ami alapján működik a múzeum és hogy általunk ők is megérezzék azt, ami bennünk volt a múzeumlátogatás és a festés közben – összegzett Horváth Melinda.

– Én úgy érzem, hogy a szemlélő ízelítőt kap egy komplex helyzetről: a természeti környezetről, az élővilágról, az épített emlékekről, a tárgyakról: hiszen azt a közeget festettük fel, amiben mi itt élünk. Nem csak a mai pillanatot mutatjuk meg, hanem a múzeum révén a régi korokra is visszatekintünk – mutatta be az alkotást Illésné Major Julianna.

– Remélem, hogy ez tükröt tart magunknak is, hogy szívből festettünk és tükrözi a közönségnek, hogy mi volt számunkra az érdekes- vallotta Takács-Szencz Lívia.

Nem csak a művészek számára volt a MŰSZAK történetének legizgalmasabb alkotása az idei akciófestészet.

– Ez volt az eddigi legnehezebb vállalkozás. Egyszerre kellett megmutatni, hogy a Balatoni Múzeum miért balatoni és azt is, hogy az intézmény értéktár, az emberi kultúra őrzője. Mindezt egyetlen képben, úgy, hogy ne legyen túlzsúfolt, de mégis rajta legyen a lényeg – értékelt Takács Ferdinánd, a MŰSZAK vezetője. A művet a 120 éves Balatoni Múzeumnak ajándékozzák majd, de a látogatók még Cserszegtomajon is megtekinthetik, hiszen az érdeklődőket várják pénteken 18 órára a zárókiállítás megnyitójára.