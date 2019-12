Kelemen Ilona Cikka szobraiból látható kiállítás a Hevesi-színházban

Kelemen Ilona Cikka drótszobraiból nyílt kiállítás a napokban a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban.

Az autodidakta alkotó Szécsiszigeten él, büszkén említi a parányi falu sok nevezetességét, valamint az idilli környezetet, ami jó hátteret nyújt számára az elmélyüléshez. Hétköznapjait egy olajipari technológiával foglalkozó cég műszaki asszisztenseként tölti, bár a kreativitás gyerekkora óta munkál benne. A búvópatak szűk három éve tört a felszínre, amikor egy tévéműsorban meglátott egy áttört szerkezetű szobrot.

– Csak egy villanás volt az egész, de annyira megragadott és inspirált, hogy azonnal elhatároztam, ezt én is megpróbálom – halljuk az előzményekről. – Elkezdtem kutatni, bújtam az internetet, s egy új világ nyílt meg előttem. Kiderült, hogy a drótszobrászatnak sok követője van, az egészen egyszerű, pár hajlításból álló absztrakt szobroktól a monumentális köztéri alkotásokig mindent meg lehet valósítani drótból. Engem az bűvölt el leginkább, hogy például a kerítésekhez használatos egyenes vezetődrót mi mindenre válik képessé, ha birtokba veheti a teret.

A szoboralakok áttört korpusza eleve erős vizuális inger, s akkor még meg se lódult a fantáziánk, hogy a drótpályák szövevénye akár az idegrendszert, vagy a keringést is szimbolizálhatja. Mindez formás női testek foglalatában jelenül.

– Szeretem hangsúlyozni a nőiséget, az emberi test idomait, közel áll hozzám ez a látásmód, talán mert magam is foglalkozom testedzéssel. Az ábrázolt mozdulatokat előre kigondolom, pontosan eltervezem. A mi kis falunkban nem nyílt mód részt vennem komolyabb művészetoktatásban, így saját magamat képzem. A drótszobrászat amúgy is olyan speciális terület, amiben főként a saját tapasztalata árán léphet előre az ember.

De miként is születnek ezek az acélosan kemény, ám mégis légies teremtmények?

– A nagyobb szobrokhoz szükség van egy belső fémvázra, ami jelentős súlyt hordoz, a legnehezebb szobrom 40 kilós – avat be Cikka, aki nagymamájától örökölte a családi becenevet. – A vázat lánggal vágjuk, hegesztjük, alapozzuk. Ebben a fázisban kedves szakember ismerősök vannak a segítségemre, de szeretném ezt a részt is megtanulni, s önállóan végezni. A hegesztéssel, köszörüléssel már próbálkoztam is. Különböző átmérőjű drótokat használok, belül vastagabbat, hogy legyen egy kis magja, tömege a szobornak, majd kifelé haladva finomítom a rétegeket, mintha izmokat és bőrt építenék, fűznék a testre. A hajlítást jobbára szabad kézzel végzem, egy csípő- és egy kombinált fogó van a segítségemre, ha elakadna a drót. Külön sablonokat nem használok, magán a szobron alakítom a formákat.

Horganyzott acél-, valamint tiszta és ötvözött alumíniumdróttal dolgozik. Mint mondja, a drótosboltban már előre örülnek, ha felbukkan. Műhelyt nem alakított ki magának, télen a nappaliban, nyáron a teraszon születnek a munkák. A technika végül is takarításbarát, se a festék nem csepeg, se a kőpor nem száll.

– A környezetem egy kicsit meglepődött, amikor előálltam az első szobrokkal, de örömmel támogatnak, mindenkinek tetszik a családomban is. Legfeljebb azért kapok néha megjegyzéseket, hogy nagyon sokan vagyunk otthon, vagyis a lakást túlzottan ellepik a szobrok. Büszke vagyok rá, hogy már több alkalommal kiállíthattam a munkáimat Budapesten, emellett Lendván és Lentiben szintén bemutatkozhattam.

A színházban, ahova a teátrum előadásait rendszeresen látogató nagynénje közvetítése révén kapott szíves meghívást, január 9-ig láthatók a szobrai.