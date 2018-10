Karibi hangulat és látványos show Lendván

A kubai fieszták utánozhatatlan hangulatát idézi meg az a látványos műsor, amelynek november 4-én ad helyet a lendvai Városi Színház- és Hangversenyterem.

A Fiesta Cubana című elő­adást a jelenlegi legnépszerűbb kubai művészeti csoport, a Habana Social Club mutatja be. A több mint fél évszázados múltú zenekar a világ­hírű, ám egyes tagjai halála miatt immár inaktív Buena Vista Social Club méltó utódja, hiszen műsora ugyanúgy a kubai zene- és táncművészetre épül. A jelenleg 11 fős együttes a karibi mulatók forró, szivarfüstös éjszakáinak sztárjaként alapozta meg hírnevét. Dalaik mindegyike egy igazi élettörténetet dolgoz fel, olyan egyedülállóan magával ragadó előadásmóddal, amelynek köszönhetően a néző azonnal a Karibi-szigetek valamelyikén érzi magát. A Habana Social Club azonban nemcsak saját dalait mutatja be, hanem számos latin-amerikai világsláger akusztikus átdolgozásával is kiegészíti műsorát.

A zenekar jelenleg világ körüli turnén vesz részt, amelyhez a Tropicana Club szólótáncosai is csatlakoztak, ezzel téve teljessé a karibi élményt. A Habana Social Club előadása minden korosztály szá­mára zenei csemege, az együttes tagjai és a táncosok az autentikus díszlet, a színes jelmezek, valamint a havannai hétköznapok hangulatát fel­idéző vetítés révén felejthetetlen estét nyújtanak a közönségnek.