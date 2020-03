„Karantévé” szolgálja a kikapcsolódást Hévízen

„Karantévét” indított a Festetics György Művelődési Központ, amely az internetes térben minden napra kínál új, tematikus tartalmat, valamennyi korosztálynak.

Hétfő óta a Facebookon és a Youtube-on lehet nyomon követni az online tévét, a műsorok az előbbi felületen az adás után visszakereshetők.

Az ötlet – majd a tett – azért született, mivel a koronavírus-járvány terjedése miatt nem lehet rendezvényeket szervezni, és a veszélyhelyzet idejére bezártak a közművelődési intézmények. Az online műsorrend most a nyilvános programokat, foglalkozásokat hivatott pótolni, s elfoglaltságot kínál az otthon töltött napokra, hetekre.

– Számunkra természetes, hogy ilyenkor is szolgáljuk a kultúrát és azokat, akik kikapcsolódásra vágynak – szögezte le Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója. – A fogadtatás pedig kedvező, hiszen jelentősen nőtt a Hévízi programok nevű Facebook-oldalunk követőinek száma, s például a hétfői „Tornázz velünk!” című műsorunkat több mint nyolcszázan nézték meg, többségük élőben.

Az intézményben feltérképezték, ki mihez ért a munkatársak közül, és ehhez mérten vállaltak a kollégák feladatot. Van, aki mesét olvas, mint például Hermann Katalin is, más kézműves-foglalkozást tart; e két műsorelem minden nap 15 órától jelentkezik. Ezután négytől naponta változik a tematika: a két sportos nap – torna és jóga – mellett a mozi vezetője a filmművészetben megjelenő témákat dolgozza fel, filmjelenetekkel, érdekességekkel színesítve a magazint, és akadnak kifejezetten a múzeumhoz, a helytörténethez köthető műsorok is a „karantévében”, így például a fürdőváros anekdotáit feldolgozó sorozat.

– Az egyik legizgalmasabb produkciónkat szombatonként tűzzük műsorra 16 órától – folytatta az igazgató. – Otthonából kapcsolunk egy zenészt, aki élőben muzsikál majd. Ezen a héten Varga Endre, a Musica Antiqua Együttes vezetője, a Happy Dixieland Band tagja játszik. A keddi kiskertes sorozatunkban pedig elsősorban olyanoknak adunk tanácsokat, akiknek nincs, vagy csak nagyon kicsi a kertjük, és bemutatjuk, hogyan lehet akár egy lakásban is egészséges élelmiszereket, például csírákat termeszteni.

Emellett a Festetics György Művelődési Központ két pályázatot is hirdetett. Az egyikre gyerekrajzokat várnak „ezt láttam egy régi hévízi képeslapon” mottóval, amely a helyi hungarikum bizottság kezdeményezése, s betervezett program volt. A másikat viszont a helyzet szülte, a címe is beszédes: Ezt láttam az ablakból… Erre a fiatalok mellett felnőttek és profi alkotók is jelentkezhetnek, előbbiek rajzokkal, fotókkal, utóbbiak képzőművészeti alkotásokkal.