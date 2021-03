Kanizsai verbunksiker: másfél évig dolgoztak a koreográfián

Különdíjat érdemelt a szakmai zsűri döntése alapján Lenkovics Lóránt a VII. Fegyverneki Verbunk Versenyen.

A Kiskanizsai Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulójának volt kitől örökölnie a tehetséget, hiszen édesapja, Lenkovics Levente és édesanyja, Kunics Anikó szintén néptáncosok. A jó nevű Zalagyöngye Táncegyüttesben táncolnak, Lóránt pedig az utánpótlás csoportnak indult Szikrák Táncegyüttesben, amelyről azonban mára kiderült: a táncosok száma és profizmusa okán önálló formációként működik tovább. Mindkét csapat koreográfusa Tóth István, „Csonti”, akitől szintén sokat tanult a kiskanizsai – hogy stílszerűek legyünk – legény.

A VII. Fegyverneki Verbunk Versenyt tavaly rendezték volna meg a Jász-Nagykun-Szolnok megyei városban, ám akkor a vírushelyzet miatt lefújták a helyszíni megmérettetést. A koronavírus idén is közbeszólt, ám a szervezők most már online módon lebonyolították a versenyt. S hogy mi is az a verbunk? A 18. század katonai toborzótánca, tempójában a lassú és gyors mozdulatok váltakoznak, figurái virtuózok.

– Édesapámékkal már egészen kiskoromtól fogva jártam fellépésekre, tehát valójában belenőttem a néptáncba és a népi hagyományok őrzésébe – bocsátotta előre Lóránt. – Megragadott a miliő, a hangulat, az a könnyed jó kedv, amit a táncosokon, így a szüleimen is láttam és természetesen, a muzsika is rabul ejtett. Hat-hét éves lehettem, amikor elkezdtem táncolni. A 2019-ben már egy gyenesdiási versenyen kiemelt aranyéremmel elismert Felső-Tisza vidéki, szatmári verbunk-koreográfiát, amivel a versenyen indultam, Vizeli József, a Bojtár Zenekar vezetőjének fia, Vizeli Dániel tanította be. Csonti pedig segített elkészíteni a videot, amit el kellett küldeni az online versenyre, illetve biztosította a helyszínt, a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Ház színpadát.

A Lóránt által elért szép eredmény értékét növeli, hogy soha ennyien nem neveztek még a versenyre, mint most, 30-40-en indultak egy-egy korcsoportban. Valamint az is, hogy a fiatal táncost a 14-18 éves korcsoportba sorolták, s korából fakadóan ő a mezőny alsó harmadába tartozott. A többiek körében pedig voltak szép számmal, akik híres és nagy néptáncos műhelyekből érkeztek. Mindez alapján bizton állítható: Lenkovics Lóránt nevével még találkozunk…