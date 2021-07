Kalandorok és utazók nyomában – Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténész tartott előadást Keszthelyen

A közelmúltban utazók, felfedezők, kalandorok tematikájú előadást tartott Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténész a Fejér György Városi Könyvtárban. A késő délutáni órán sok érdeklődő gyűlt össze, hogy részt vegyenek eme különleges, virtuális utazáson.

Az előadó, irodalomtörténész híres magyarok – néha-néha külföldiek – életének legendáit kutatja. Az előadáson bemutatott alakok, személyek a történelemnek vagy az irodalomnak nevezetes, jeles személyiségei.

– Szeretném, ha az egész világ velem utazna, s mindent látna, amit én látok – Xantus János etnológus, természettudós, utazó gondolatával vezette fel előadását Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténész.

Megtudhattuk, hogy az első utazók a Szentföldre induló zarándokok voltak. Majd az úgynevezett legeket ismertette a szakértő. Öt személyt sorakoztatott fel az utazók, felfedezők palettáján. Megismertette a hallgatóságot Tauscherné-Geduly Hermina személyével, aki az első magyar hegymászónő volt. Ő volt az a magyar hölgy, aki a legmagasabbra jutott a világon. Legmesszebbre pedig Gill­ming­né Fischer Hermina jutott, aki férje és barátai társaságában körbeutazta a földet. Erről az asszony könyvet is írt. Emellett nagy műgyűjtők is voltak. A föld legveszélyesebb tájékára pedig Sass Flóra – azaz Lady Florence Baker – magyar származású felfedező, Afrika-kutató jutott el. Samuel White Baker felfedező második feleségeként kezdett utazgatni, majd a férje mellett később elismerték az ő munkásságát is. A magyar felfedezőnőt az afrikaiak a Myadue, azaz Hajnalcsillag névvel illették. Az utazók közül a férfiak táborát erősítette Eszkandéli Máté, akit a római katolikus egyház a boldogok között tart számon. Több címet is magáénak tudhatott. Zarándok, hittérítő, vértanú és Kína első keresztény mártírja. Életének, cselekedeteinek részleteit legendák őrizték meg, így kevés pontos ismeret maradt fenn róla. Bizonyos források szerint létezett egy mű, amely az életéről és csodatételeiről szólt.

– A legendákban mindig van valami valóságmag, igazság, csak a csodás elemeket kell lehámozni, így előtűnik a történet, esemény – ismertette az előadó.

Eszkandéli a legenda szerint amerre járt, magyarul prédikált. Ám az Úr segítségével mindenhol megértették a szavát. Már emiatt is nagy hatást gyakorolt a kínai emberekre, amivel magára haragította a kínai papokat, akik öt hívét megölték. Eszkandéli Máté pedig feltámasztotta ezt az öt személyt. Bosszúként pedig a papok máglyára hurcolták, ahol a tűz – csoda folytán – nem tett kárt benne, majd halálra kövezték. Holttestét egy közeli folyóba vetették, amely öt napra elapadt, és csak öt nappal később kezdett újra folyni. Elsőként Pinto portugál hajós jegyezte le legendáját.

Elhangzott Erdélyi Miksa neve is, aki többek között humanista, diplomata és Magellán föld körüli útjának első krónikása volt. Szerepet kapott Jelky András felfedező, kalandor is. Karaktere az életútját bemutató szépirodalmi feldolgozások által vált népszerűvé. Igazi hírnevet azonban Hevesi Lajos Jelky András kalandjai című ifjúsági regénye hozott számára. Többek között említésre került még Bíró Lajos zoológus, néprajzi gyűjtő is. Német Új-Guineában végzett természetrajzi és etnográfiai gyűjtést. Az általa beszerzett több ezer néprajzi tárgy megtekinthető a budapesti Néprajzi Múzeumban. Emellett felfedezett jelentős számú, közel 2400 korábban ismeretlen állatfajt és 130 növénytípust.

Az előadó informatívan, térben és időben is körüljárta a fent említett utazók korát, életét, tetteit és kalandozásait. A témát zenei aláfestés tette egyedivé, hangulatossá.