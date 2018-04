Jótékonysági hangversenyt rendeznek a zalaegerszegi zsinagógában

Jótékonysági opera- és operettgálát rendeznek május 26-án a zsinagógában, a programról pénteken a városházán tartottak sajtótájékoztatót.

Balaicz Zoltán polgármester, a gála fővédnöke elmondta, hogy a városnak meg kell becsülnie és támogatnia a fiatal tehetségeket, s bemutatta a gála egyik főszereplőjét, a zalaegerszegi származású szoprán énekest, Farkas Alexandrát, aki tavaly diplomázott a Pécsi Egyetem előadóművészeti szakán, és az előadói pálya mellett magánénektanárnak tanul. A tájékoztatón rajta kívül Tóth Barnabás, a Wolf Produkció egyik művészeti vezetője számolt be a hangversenyről, amely május 26-án 19 órakor lesz a zsinagógában. A sztárvendég Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekesnő lesz, Farkas Alexandra egyik mestere, s fellép még a felvidéki Miroslav Sykora (tenor). Zongorán közreműködik Hegedűs Valér, hegedűn pedig Cseri Kristóf. A koncerten Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Erkel, Kacsóh Pongrác, Kálmán Imre és Lehár Ferenc művei csendülnek fel. Opera és operett ritkán szerepel együtt a koncertprogramokban, ez is különlegessé teszi a hangversenyt, s hogy az utóbbi, könnyebb műfajt is hangversenytermi minőségben hallhatjuk. A bevételt a zsinagóga orgonájának, illetve zongorájának felújítására fordítják.