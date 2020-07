Film készül a régi Zalaegerszegről – Kinyó Ferenczy Tamás visszaemlékezők jelentkezését várja

Kinyó Ferenczy Tamás neve nem ismeretlen a zalaiak előtt, hiszen több zalai témájú dokumentumfilmet is forgatott már a rendező-producer az elmúlt időszakban, melyekben az 1956-os forradalom vidéki eseményeire fókuszált. Most valami máson töri a fejét.

„Megjelent az Úúzala! Mittakkar Anglia, mittakkar Amerika?! Megjelent az Úúzala!” – ordította céklavörös pofával, nyakán dagadó erekkel Vastüdő, a rikkancs, az egerszegi Postapalota előtt, valamikor az 1950-es években, a koreai

háború idején. Vagy talán később? Illetve lehet, hogy akkor, de nem ott, hanem az Arany Bárány előtt…” – írja a készülő mozgókép szinopszisában.

– Egy letűnt kort szeretnék megragadni az utolsó pillanatban, amíg még vannak visszaemlékezők a zalaegerszegi ötvenes évekből – mondja, hozzátéve, régi tervét akarja megvalósítani, ezzel kicsit tartozik a saját felmenőinek.

Szülei Zalaegerszegen éltek, idetelepült erdélyi felmenők és ősrégi egerszegi családok vére csörgedezik az ereiben. Édesanyjával, Ferenczy Erika Alice íróval több filmet jegyeznek, amelyek szintén a XX. századi témákat vonultatnak fel. Ott is nagy hangsúlyt kapott a személyes visszaemlékezés, az úgynevezett oral history. Ezúttal félig-meddig a legendák világába látogatna, de most is számít az itt élők emlékeire.

– Az anyaggyűjtés időszakában vagyunk, az MMA előkészítési pályázata módot ad arra, hogy sok idős emberrel találkozzak a városban. Egyik visszaemlékezés hozza a másikat, lassan kialakul a jellegzetes figurák köre, akiknek az alakja feltűnhet majd a filmben. A szülei is sokat meséltek a határszéli kisváros fojtott légköréről, a társadalom peremén élő legendás alakokról, eseményekről.

Mire számíthatunk, amikor majd beülünk a vetítőkbe? Például a következőre: „a hórihorgas, imbolygó járású Jasszira, a kisváros hórukkemberére, az 1950-es, 60-as évek Zalaegerszegének jellegzetes figurájára is. Nevét onnan kapta, hogy egyik télen az Egészségház tetejéről lapátolva a havat megcsúszott, s a többemeletnyi mélységbe zuhant, egyenest az általa összehordott hókupacba. A rémült szemtanúk biztosra vették, hogy nem élte túl a balesetet. Ám Jasszi kiugrott a hó alól, és még mindig erősen markolva szívlapátját, boldogan felkiáltott: „Jasszi, a gumiember! Ugrik, hajlik, nem törik!” – olvasható az előkészületeket rögzítő írásban.

– Ezek az emberek valahonnan érkeztek, aztán nyomtalanul eltűntek, nem tudjuk hova lettek – jegyzi meg a rendező, említve a nyomtalanul eltűnt Nefelejcs Presszót, a Cyklon zenekart, a piaci kefekötőt, a hajdani Egészségház melletti üres telken ácsolt motoros arénát, a Kulifai drogériát, a Kaszter patikát, ahol a nagymamája is dolgozott. Várja a Zala-rét élénk közösségi életét, a „pléhkurvákat”, vagy a hentesbolt kirakatában zsírból megformált Rákosi-szobrot, mint emléket őrzők jelentkezését. Keresi az Arany Bárány előtti felvonulásokra, utcabálokra, emlékezőket, és a KISZ-klubokba szorult egerszegi fiatalokat. De előkerül Márci néni a gesztenyeárus, Vastüdő, Bajszos Kamilla, Csicsa bácsi, az igehirdető neve is. A rendező úgy ítéli meg, hogy ők talán a „régi világ” kitelepítés után visszaszivárgó rétegének tagjai lehettek. Emellett a város miliőjéhez hozzá tartoztak az úgynevezett deklasszált réteg képviselői, akik a polgári létüket voltak kénytelenek feladni a kommunista diktatúrában.

– Jelenleg 50 perces filmet tervezek, de nap mint nap változik, hiszen az adatközlőktől hallottak még a műfaját is befolyásolhatják. Szerencsére elég sok, 90 év feletti egerszegivel volt módom az utóbbi napokban találkozni, a mozaik az általuk elmondottakból bontakozik ki. Nagyon fontosnak tartom, hogy az emlékezések természetes kontinuitást, folyamatosságot, kapcsolatot teremtsenek a különböző korszakok, önmagunk és családunk múltja között.

Ezeket az emlékcserepeket szeretné minél alaposabb utánajárással kiegészíteni, így reméljük, hogy ezek a sorok is hozzájárulnak a majdani film színes összképének megalkotásához. Aki úgy érzi, emlékeivel hozzá tud járulni Kinyó Ferenczy Tamás izgalmas vállalkozásának sikeréhez, keresse meg a rendezőt, akit a budapesti Art Opus Kft. címén találnak meg.