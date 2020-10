Izraeli vallomások: egy hónapig látható a kiállítás Zalabaksán

Egy hónapig tekinthető meg a település művelődési házában az a kiállítás, amelyet a Magyar–Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetségének elnöke, Kovács László fotóiból állítottak össze.

Az Izraeli vallomások című tárlat megnyitóján Horváth Ottó, a házigazda település polgármestere (a képen jobbról) mondott köszöntőt, kiemelve, hogy Zalabaksának mindig is élő kapcsolata volt a zsidó hitközséggel, hiszen hosszú ideig éltek zsidó vallásúak a faluban.

Az önkormányzat nemcsak az izraelita temető felújításával és gondozásával igyekszik ápolni emléküket, de időnként – mint most is – rendezvényeknek is helyet ad. A tárlatot bemutató Preisz József, a társszervező Béke-Shalom Baráti Társaság elnökségi tagja (a képen balról) ugyancsak kiemelte a Zalabaksával ápolt jó kapcsolatot, majd a zalaegerszegi zsidó hitközség kitüntetését nyújtotta át Horváth Ottónak.