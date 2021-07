Itt van a zalai Góbé Zenekar legújabb dala, a Borozós (videó)

A Czupi Áron (dob, ének) és Vizeli Máté (hegedű, ének) révén nagykanizsai tagokkal is dolgozó Góbé Zenekar megírta a nyár borozós slágerét, melyben a csapat a népi popzenét vegyíti a reggae életérzéssel.

Ezt ne hagyja ki! A főpolgármesterre ráégett Gyurcsány

A nagy nyári melegben bizony jólesik egy harmatos fröccs, és az sem árt, ha muzsika kíséri – így volt ezzel a Góbé is, akik Borozós címen igazi kocsma­slágert írtak. A klipből természetesen nem maradtak ki a borozós felvételek sem, melyekben a rajongók is a zenekar segítségére voltak.

A csavaros népi popzenét játszó Góbétól sosem állt távol a műfajok keresztezése: a zenekar egyedi módon ápolja a népzenei hagyományokat és emeli be mellé korunk zenéit és témáit. Így volt ez a tavaly megjelent, másnapos házibulit idéző Én is voltam-mal és a latinos köntösbe öltöztetett Chikóssal is – most pedig igazi nyári dallal jelentkezett a csapat.

– A pandémia ránk sem volt jó hatással, de igyekeztünk kihozni belőle a legjobbat – mesélte a Borozósról a nagykanizsai Czupi Áron, a zenekar dobosa. – Most már azt mondhatjuk, hogy vége, de ez a dal még bőven ennek a hozadéka. Mi is áhítoztunk kimozdulásra, a koncertekre, a közönséggel való együtt lélegzésre. A dal ötlete a Mediawave-alkotótáborban született meg tavaly Somogyfajszon, visszatükröződik benne az a felszabadult hangulat, amit a kedves emberek, a gyönyörű táj, no meg a finom borok okoztak. Árad a dalból a természetesség és a közösségi élmények meg­tartóereje.

– A fő téma egy román ritka legényes, Varga Ferenc „Csipás” bánffyhunyadi prímás vonójából, szinte hozzá sem kellett nyúlnunk, annyira tökéletesen passzolt a reggae/dance­hall életérzéshez – vette át a szót Rigó Marci, a csapat hegedűse. – A népdalválasztás sem volt túl nehéz, ahogy az alapot jammeltük Somogyország kellős közepén a fröccsünk mellett üldögélve, Várai Áron ajkáról szinte egyből életre kapott ez a dél-dunántúli borivó nóta. A számkezdemény és az ötletek a következő karantén idején formálódtak igazán dallá, amikor már súlyosan telepedett ránk a közönség és az együtt mulatás hiá­nya; ezért is jött később az ötlet: miért ne vonnánk be a rajongókat a klip elkészítésébe?

A klip egy részét Mindszentkállán forgatták a Mediawave idei alkotótáborában, ahol az egész dal ötlete világot látott; a filmkockákat nézve úgy érezhetjük magunkat, mintha mi is egy padon ülve fröccsözgetnénk a zenekarral. Sőt, a Góbé megkérte a rajongóit, hogy küldjenek magukról borozós felvételeket. Sokan vették is a lapot, ami nagy meglepetés volt a zenekarnak.