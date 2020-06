Inspiráló szőlőhegyi szabadság a tótszentmártoni táborban

Jövőre ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Tótszentmártoni Nemzetközi Faszobrász és Művészeti Alkotótábor, melynek a koronavírus-járvány miatt most csak egynapos alkalmára került sor múlt szombaton.

A szervező a kezdetek óta Radnai István fafaragó népi iparművész, illetve az általa működtetett Tótszentmártoni Fafaragó Műhely Egyesület, s immáron 29. éve az alkotótábor helyszíne (néhány esettől eltekintve, amikor az elnyert pályázati forrás más infrastruktúrát követelt meg) István Kálmán-hegyi pincéje, birtoka. Itt gyűltek össze a művészek most is; és ami nagyon fontos, sok-sok gyermek is ismerkedhetett a festészettel, fazekassággal, bőrdíszművességgel – ha a tótszentmártoni alkotótábor küldetését akarnánk meghatározni, akkor abban biztosan szerepelhetne az utánpótlásnevelés.

– Az egész valamikor 1986 körül kezdődött Letenyén, akkor és ott kapcsolódtam be a fafaragásba Bedi Laci bácsi, Boa Endre, Németh Ferenc, Lakatos Benő csapatában és nagyon megszerettem az alkotótáborokat, illetve magát a fafaragást – beszélt az indulásról Radnai István. – Sok terv fogant meg a fejemben, először egy haranglábat csináltam ide, Kálmán-hegyre, mely már régóta sokunk igénye volt. Ezt követően egy Szent Orbán-szobrot faragtunk a barátaimmal, majd következett az óvoda-, illetve az iskolaudvar, ahova játékokat csináltunk, továbbá számos alkotást faragtunk a hegyre és a régióba is, és egyszer csak észrevétlenül megszületett az alkotótábor. Most már a 29.-nél tartunk. Rendszeresen jönnek át barátaink Horvátországból, kiemelném közülük a Josip és Ivan Cikac testvérpárt, vagy a hazai művészek közül a budapesti László Pált. A horvát művészek közül még szeretném megemlíteni a Varasd megyei Hersenicából érkezett Stanko Sobolt, aki az ottani festészetben nagy hagyományokkal bíró üvegfestészetet műveli, amikor az üveglap hátoldalát festik meg, amit persze elölről kell nézni, kvázi mintha tükröt feste­nének.

Radnai István azt is elárulta: eddig többnapos alkotótáborokat rendeztek, a mostani a koronavírus-helyzet miatt lett csak egynapos, de valójában nem is tervezte idén a programot – ám ahogy a kijárási, utazási korlátozások enyhültek, a horvátok már nagyon akartak jönni…

Letenyéről érkezett az évről évre visszatérő festőművész, Vertarics Istvánné, valamint Szabó Katalin grafikus.

– Itt mindig jó a közösség, jó látni a festőkollégákat így, együtt, s azt, ahogy mindenki elmélyülten alkot – fogalmazott Vertarics Istvánné. – Sokat beszélgetünk, jól érezzük magunkat, és a munka mellett természetesen jut idő a kikapcsolódásra is. Nagyon tetszett már a kezdetektől, hogy itt a szőlőhegyen, szinte a szőlősorok között, a szabad levegőn létezhetünk és dolgozhatunk. Pezsgőbb szokott lenni egyébként itt a tábori élet, de most sokan nem jöttek el Pestről, és Horvátországból sem érkeztek annyian, ahányan szoktak, szóval az idei alkotótábor igazán családiasra sikeredett – de nekem így is tetszik.

Szabó Katalin úgy fogalmazott: az alkotók inspirálják egymást, a gyermekek pedig – akik a művész szülőkkel, nagyszülőkkel érkeznek a táborba – tanulnak a felnőttektől. S a kapcsolatok, barátságok ápolása mellett ez is nagyon fontos – sőt, ahogy múlnak az évek, lassan ez lesz mindennél fontosabb.