Ilyen volt a Zrínyi 1566 az egerszegi színpadon

Nagy siker, hosszú taps, felállva ünneplő közönség. Zrínyi 1566 az egerszegi színpadon.

Hálás vállalkozás ismert történelmi témát választani színházi előadás számára, erre érzett rá határozott és hosszú távú elképzelésekkel Moravetz Levente színművész-rendező, aki évadról évadra állandó vendégművésze a Hevesi Sándor Színháznak.

A széria (Rákóczi, Dobó István, Hunyadi János, 1956) darabja tizenegy éve a Zrínyi 1566, amelyet a szigetvári vár falai közé írt, tervezett, a kőszínházakban is bizonyít, Eger után ezekben a hetekben Zala­egerszegen. A rockmusicalt maga a rendező jegyzi, zenész alkotótársa Balásy Szabolcs, Horváth Krisztián és Papp Zoltán. A zenés darab erőssége kétségkívül a fülbemászó dalok füzére, amelyek különböző ünnepi események önálló betétjeként is megállják a helyüket, egyikből (Ha van közös akarat) lassan afféle himnusz lesz.

A magyar történelem szóban forgó fejezetét, Zrínyi Miklós szigetvári várvédelmének tragikus kimenetelét elvileg jól ismerjük, noha elég sok a homályos pont. E források tanulmányozása után ezeket a vakfoltokat az író-rendező a képzelet erejével pótolta ki. Nem tudjuk, Zrínyinek volt-e információja arról, hogy az ostrom ideje alatt meghalt a török szultán, sem azt, hogy volt-e a környezetében magyar származású átállt török janicsár, sem azt, hogy a várban élő nők sorsa mi lett, sem azt, hogy az osztrák kamarillapolitika ármánya sodorta-e végveszélybe a horvát-magyar grófot. Ezeken a pontokon Moravetz Levente olvasatával ismerkedhetünk meg. Szerinte Szulejmán nem ülhet egész nap egy székben mozdulatlanul, tehát sejthette, a török sereggel elhitetik, él a vezérük. E változat alapján a magyar katonák maguk gondoskodtak arról, hogy magyar nő élve ne kerüljön török kézre. (A halálba segítést hallván hangzik el török szájból: barbárok…) A Habsburg-udvar (Besenczi Árpád játssza az ármányt szövő Salm grófot) igencsak ludas abban, hogy Szigetvárat és Zrínyit veszejtette el a hatalmas török sereg, a gyerekkorában elrabolt, törökké nevelt férfi (Urházy Gábor László kitűnően énekli) pedig nem véletlenül dalolja szívszaggatóan: „magyar vagyok”.

Míg mindennek a logikáján morfondírozunk, addig is élvezhetjük a zalaegerszegi társulat odaadó játékát. Először is Sasvári Sándor hangját, aki címszereplőként pazar kosztümökben (jelmeztervező Molnár Gabriella), áradó baritonjával ajándékoz meg. A várbeliek közül Bot Gábor (Cserenkó Ferencet alakítja, aki később lejegyezte a szigetvári kirohanás krónikáját) énekhangja csatlakozik fel a vendégművészéhez, de visszafogott játéka is elegáns. A magyar hadnagyok (Szakály Aurél, Hertelendy Attila, Ticz András) a bugrisabb fajtát mutatják be, a Wellmann György alakította azonban odaadó embere a grófnak. Szép naiv gondolat a magyar és horvát urak összebékítési jelenete, amit Nádasdy özvegye (Jurina Beáta) szeretne tető alá hozni. Bájos karéja a grófi várnépnek az asszonyok-lányok csoportja, Kováts Dóra, Kovács Ágnes ragyog ki közülük. Zrínyi szakácsnője, bizalmasa Ecsedi Erzsébet alakításában okosabb a legtöbb férfinél. És ott van Debrei Zsuzsanna légies, belenyugvó feleségként. Mihály Péter magyar, Bellus Attila török megfelelője a tisztes katonaalaknak.

A színpad szélén végig külön életet él a török nagyvezér és háremhölgye. Farkas Ignác és Magyar Cecília érzékien követi le a történetet, a bölcsnek, de egyben fegyelmezett katonának mutatkozó férfi szimpatizál Zrínyivel, sajnálata túlmegy a méltó ellenfél kötelező tiszteletén. A lány reszkető belső zokogása ad érzékeny keretet a középen elhulló lányok sorsának.

A játékot fenyegetésbe torkolló állandó csábítás veszi körül. A halál szimbolikus alakja Mikita Zsuzsanna Lilla testében kel életre, ha szabad képzavarral élni. Működőképes szcenikai ötlet, hiszen a férfi-női viszonyrendszert is jelképezi.