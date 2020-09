Ilyen volt a Tankcsapda egervári koncertje

Több mint három évtizedes pályafutása során eddig még sosem lépett fel Egerváron a Tankcsapda.

Péntek este azonban a debreceni trió a várkastély szabadtéri színpadán közel kétórás programot mutatott be. A Nem hagylak el turné koncertjeit a koronavírus-járvánnyal összefüggő szabályozás miatt maximum ötszáz néző látogathatja, részben ennek köszönhetően az ország vezető rockzenekara ez évben kisebb településekre is eljutott, így került sor az egervári koncertre is.