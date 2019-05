Ilyen volt a Magyar Alváskönyv – pihentető tudnivalók zalaegerszegi bemutatója

Ezen a héten inszomnia (álmatlanság) szakrendelés kezdi meg működését a Mentálhigiénés Központ földszintjén.

Miért jött létre az alkotás?

Egyebek mellett a fenti információval is gazdagodtunk a minap a Magyar Alváskönyv – pihentető tudnivalók című kiadvány bemutatóján a Libri könyvesboltban. A Galenus Kiadó által gondozott új kötet a Magyar Alvás Szövetség szorgalmazására látott napvilágot, s a maga nemében egyedülálló, ugyanis holisztikus szemlélettel közelít az alvásproblémákhoz, szót kap benne valamennyi érintett orvosszakma. Már a tartalomjegyzékből kitűnik, hogy az alvásproblémák pszichológiai és neurológiai megközelítése mellett egyebek közt a fül-orr-gégészet, a táplálkozás, a fogászat és a szexualitás aspektusait is felöleli a kötet, ami hasznos kérdőíveket szintén közöl, s még az alvással kapcsolatos aforizmáknak is teret szentel.

Zalaegerszegi kötődés

Nem véletlen, hogy Zalaegerszegen rendezték meg a kötet bemutatóját, hiszen a Zala Megyei Szent Rafael Kórház azon ritka intézmények egyike, ahol, szinkronban a kötet szellemiségével, komplex szemlélettel közelítenek az alvásproblémák kivizsgálásához és kezeléséhez. A kötet szerzői közül ketten is kötődnek az intézményhez.

Erről beszélt a könyvbemutatón dr. Halász Gabriella, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója is, utalva rá, hogy igyekeznek minden támogatást megadni a team-munkához, amely mind a lelki, mind a testi gyökerű alvászavarok felderítését lehetővé teszi. Az új könyv a laikusok számára is forrást kínál problémáik megértéséhez, kiválóan szolgálja az ismeretterjesztést.

G. Németh György, a kötet szerkesztője, a Magyar Alvás Szövetség elnöke ugyancsak kitért a megyei kórház szakembereinek úttörő munkájára, s az intézményben működő alváslabor szakmákat integráló munkamódszerére. A zalaiakat arra buzdította, éljenek a lehetőséggel, hiszen itt nemcsak beszélnek a követendő elvekről, hanem alkalmazzák is őket. Magyarországon 4 éve végeztek egy felmérést, ami arról tudósít, hogy hazánkban az európai átlagot (29,6 százalék) meghaladóan, a felnőtt lakosság több mint 31 százalékát érintik az alvásproblémák. Valami baj van a 21. század emberével – mondotta. Visszaélünk Edison nagyszerű találmányával, s a nappali órák meghosszabbítására törekszünk, az éjszaka rovására. A tévé, az elektronikai kütyük hada, a pörgős életvitel mind ebbe az irányba hat. Az alvásproblémák kivizsgálása összetett folyamat, de már egyetlen kérdés iránymutató lehet önmagunkra nézve. Hogyan ébredünk reggelente? Kipihenten? Úgy, hogy kivet bennünket az ágy, s máris szaladnánk dolgaink után? Netán fáradtan? Visszahúz a párna, s stimuláló szerek (kávé, cigaretta) mankóját keressük? Ha hónapokon át tapasztaljuk az utóbbit, érdemes szakember segítségét kérni.

Az ember világosban aktív, sötétben pihen

Dr. Vida Zsuzsanna PhD, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház szomnológiai szakrendelésének főorvosa, a Magyar Alvás Szövetség szakmai elnöke Budapestről jár Egerszegre rendelni. Ő jegyzi a kötetben az Alvásgyógyászat című fejezetet. Mint elmondta, korunkban számos jelenség ellene dolgozik az ősi, természetes ritmusnak: az ember világosban aktív, sötétben pihen. Az alvás minősége azonban nem csak ettől függ, 50 éve még azt sem tudtuk, hogy léteznek alvásbetegségek, ma viszont több mint száz fajtájuk ismert. A leggyakoribb tünet a horkolás, aminek alapvető veszélye a légzészavarban rejlik. Ugyancsak sok ember álmát keseríti meg a nyugtalan láb szindróma, amiről szintén olvashatunk a könyvben. Felhívta a figyelmet, hogy a szakrendelésekre a háziorvosokon keresztül vezet az út, forduljanak hozzájuk bizalommal az alvászavarral küzdők, s ne altatót kérjenek, az ugyanis hosszú távon csak elfedi a problémákat.

Dr. Szabó József PhD, a megyei kórház pszichiátriájának mentális egészségfejlesztő terapeutája az intézményben zajló alvásprogramnak szentelt egy fejezetet a könyvben, összefoglalva a 12 éve elindult munka főbb állomásait, a bevezetett terápiákat. Kitért a kórház egyedülálló kezdeményezéseire, mint amilyen a horkolás elleni garattorna adaptálása, vagy a visszatérő rémálmok kezelésére szolgáló pszichológiai módszer. Kiemelte, hogy dr. Németh László, a neurológia osztályvezető főorvosa szakmai szervezőmunkája nélkül a folyamat nem teljesedhetett volna ki.