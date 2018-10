Ifjú grafikusok, festők és fotográfusok Keszthelyen

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban már több éve működik az a képzőművészeti tehetséggondozó műhely, melynek növendékei – általános és középiskolások – évről évre közös kiállításon tárják a közönség elé alkotásaikat.

A Kortárs Művészeti Műhely vezetője Bankó Zsolt elmondta: láthatóak szín-és formakompozíciók, s mivel a festőkurzuson új technikákkal is dolgoztak a fiatalok, így különféle papírokból készült kollázsokat is bemutatnak.

A fotográfiai kurzus művei is rejtegetnek érdekességeket: az ifjú fényképészek olyan tárgyakat is megörökítettek absztrakt kompozíciók formájában, melyeket festő társaik is használtak, valamint több fotósorozat is készült. A műhely eredményességét mutatja, hogy több korábbi tanítvány művészeti középiskolában vagy főiskolán tanul tovább. Az ifjú tehetségek tárlata március végéig tekinthető meg.