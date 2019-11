Időtlen mesevilág jelenik meg Kollarics Erika festőművész képein

Festmények, melyek ecset nélkül készültek. Mesélő alkotá­sait hozta el a balaton­almádi festőművész, ­Kollarics Erika a Hevesi Sándor Általános Iskola galériájába Pasztellmesék című kiállítása keretében.

A balatonalmádi művészeti kör alkotója, Kollarics Erika Várpalotáról indult és 1999 óta él Balatonalmádiban. Sokoldalú művész: nagyszerűen fotóz, szép grafikákat készít, festészetében pedig különösen nagy előszeretettel használja a pasztellt. S egy nem mindennapi festőeszközt is – de erről később…

– Kedves témáim közé tartozik a mesék és az állatok világa, de szívesen festek arcképeket is – bocsátotta előre Kollarics Erika. – Hogy miért? Azért, mert a szemek nagyon sokat elárulnak az adott személyiségről, rajtuk keresztül az ábrázolt lelkébe láthatunk. Szándékaim szerint akkor is, amikor az arc részeit geometriai formák segítségével ábrázolom. Ezek az idomok is közel állnak hozzám, talán azért, mert kedvenc alkotóim közé sorolom például Picassót, Dalít, szeretném hinni, hogy hatottak rám – ezzel együtt olyan stílusra törekszem, ami az enyém és tényleg én vagyok. Arra vágyom, hogy ha az emberek fellapozzák az újságot vagy látják valamelyik képemet az interneten, akkor rögtön felismerjék, hogy igen, ez a Kollarics Erikáé. Szeretek játszani a színekkel, árnyalatokkal is, melyek azért ilyen különlegesek, mert a képeim nagy részénél az ujjammal dolgozom. Rajzszénnel kihúzom az éleket, a pasztell­krétával és ceruzával felvitt színeket pedig az ujjaimmal kenem-mosom el. De vannak ceruzával-szénnel és csak szénnel készült képek is, szívesen kalandozom az eszközök közt.

Kollarics Erika képei nyugalmat sugároznak és teli vannak szeretettel, melegséggel, derűvel – csupa olyasmivel, amire nagy szüksége van egyre ridegebbé váló világunknak. Az alkotó a külvilág sok-sok elidegenítő hatásával szemben tudatosan igyekszik megőrizni a gyermeki lélek tisztaságát és játékosságát.

A kiállítás november 22-ig tekinthető meg iskolanapokon.