Idén 125 éves a zalaegerszegi Zrínyi-gimnázium

Az ország egyik nagy múltú és számtalan oktatási sikerrel, neves tanítványokkal büszkélkedő gimnáziuma fennállása 125. évfordulójára nagyszabású programsorozattal készül.

Iskolatörténeti kiállítás, évkönyv, irodalmi válogatás, országos természettudományos verseny, fotótárlat, naptár, sportesemények, gálaműsorok, hajdani tanárok és tanítványok pályafutását megidéző előadás-sorozat, érettségi találkozók napja és bál kíséri az ebben a hónapban kezdődő és jövő májusig tartó eseménysort, amellyel a város, a megye és a tágabb környezet is képet kaphat a Zrínyi Miklós Gimnázium 125 esztendejéről.

– Az iskolatörténeti kiállításhoz széles körű összefogásra számítunk, anyaggyűjtési felhívásunkban arra kérjük a volt zrínyiseket, az iskolához kötődőket, hogy ha rendelkeznek relikviákkal, tárgyakkal, dokumentumokkal, juttassák el hozzánk a tárlat gazdagításához – mondta a jubileumi rendezvényekért felelős Stárics Roland, hozzátéve, az anyaggyűjtést december 2-án zárják, a májusig látogatható kiállítás pedig január 21-én nyílik az iskola erre alkalmas tereiben. A felajánlott tárgyakat vissza is juttatják a tulajdonosaiknak, hacsak nem ajándékozzák a gimnáziumnak.

– A 2020-ra átnyúló jubileumi ünnepi eseményekkel egyszersmind arra is emlékezünk, hogy a névadó, Zrínyi Miklós 400 éve született, ezért viseli a program a Zrínyi 125-400 címet – tájékoztatott Horváth Attila igazgató. – Igyekszünk méltó és emlékezetes programsorozattal jelentkezni, amely megmutatja az oktató-nevelő munkánkat, a diákjaink eredményeit.

– Az emlékkönyv 125 évet ölel fel, tanárok, diákok listájával, az elmúlt 25 évet alaposabban górcső alá véve, hiszen a 100. évfordulón is megjelent egy összegző könyv, annak a folytatására készülünk – folytatta a beszámolót a kiadványokért felelős igazgatóhelyettes, Kiss Zsolt. – Az iskolatörténet feltérképezésére készülünk, javában zajlik a szerkesztés. A másik vállalkozás a Zrínyi-füzet sorozat, amelynek a harmadik kötete a legutóbbi 25 évből tartalmazna 25 irodalmi alkotást. Már gyűlnek a kéziratok. Október 18-án záruló fotópályázat segítségével jelentetünk meg fali- és kézi naptárt, amely december 2-án kerül a közönség kezébe. Különféle emléktárgyak, pólók is készülnek, méghozzá új logóval, amelyet Gergály Renáta, rajz tantárgyból OKTV-döntős végzős növendékünk tervezett. A két hét múlva esedékes hagyományos Izsák-verseny is illeszkedik az évfordulós programba.

– A több mint húsz programelem része az új Zrínyi-tabló avatása október 24-én, a fotópályázat eredményhirdetése és kiállítása november 5-én, az iskolatörténeti kiállítás január 21-én, az alapítványi bál és a szalagavató februárban, majd márciusban a XXIX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny, amely vándorol a Kárpát-medencében, határon belül és kívül évente váltakozó helyszínnel. Idén mi leszünk a házigazdák, 120 diákot várunk 5 napra a tanáraikkal együtt – sorolta Stárics Roland. – A finisben a gimnázium művésztanárai és diákjai tárlatát nyitjuk a Hevesi Sándor Színházban, amit Dienes Gyula és Szényi Zoltán szervez. Április 30-án, csütörtökön népesítik be az épületet a volt tanárok, diákok, akik karrierjükről, életpályájukról beszélnek majd. Negyven-ötven főre számítunk. Aznap délután háromkor és este hétkor ünnepi gálaműsort adunk a színházban, ugyanitt fél hétkor nyílik a képzőművészeti tárlat.

A testnevelési munkaközösség Ostoros Károly emlékére szervez emlékfutást és focitornát, előbbit november 22-re tervezik.

A kerek végzési évfordulót tartó hajdani osztályok számára május elsejét ajánlják fel, ezen a napon minden az érettségi találkozókról szól majd. Május elseje egyébként ökumenikus istentisztelettel kezdődik, a ballagásra pedig másnap kerül sor. A sportnapot május 29-re időzítik.

A gimnázium tantestületének tervei közt szerepel, hogy a rendezvényfolyam és a tanév végén Zrínyi Miklós szülőföldjére tesznek közös kirándulást.