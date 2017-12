Hiánypótló kötet Tanalics Bélától

„Nagyot futottunk annak érdekében, hogy oda tudjuk tenni ezt a könyvet a karácsonyfa alá. Elsősorban a szerzőnek tartoztunk ezzel a gesztussal.”

Horváth Ottó, Zalabaksa polgármestere mondja mindezt a mintegy 650 lakosú település helytörténeti monográfiájának kiadása kapcsán. A Zalabaksa múltjából című kötet szerzője ugyanis a július 5-én elhunyt Tantalics Béla.

– Ennek a kötetnek a megírására már évekkel ezelőtt felkértük a valamennyiünk által nagyon tisztelt Tantalics Bélát – mondja Horváth Ottó. – Bár folyamatosan küzdött a korából adódó betegségekkel, ennek ellenére éveken át kutatta a falunk múltját, s dolgozott a kéziraton.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Horváth Ottó hozzátette: a kézirat már évekkel ezelőtt elkészült, mint ahogy sikerült a képanyagot is összegyűjteni a kötethez, ennek ellenére a kiadást a 94 évesen elhalálozott helytörténész már nem érhette meg. A kötet megjelentetésére ugyanis hiába nyújtott be több pályázatot a falu önkormányzata, azt különféle okok miatt rendre elutasították. Végül támogatók felajánlásaiból sikerült még karácsony előtt a közel háromszáz oldalas kötetet megjelentetni. Horváth Ottó azt mondja: kegyeleti okok miatt sem szerették volna, ha a kiadás időben nagyon elhúzódik, ezért igen nagy köszönettel tartoznak a támogatóiknak.

– A legnagyobb összeggel egy olyan idős házaspár volt a segítségünkre, melynek egyik tagja a településről származik – sorolta a részleteket a polgármester. – Voltak olyan támogatók is, akik egy korábbi újságcikk után jelentkeztek, s akadtak helybéliek, akik szintén fontosnak tartották a kötet mielőbbi megjelentetését. Nagyon sokat köszönhetünk továbbá a néhai szerző Bécsben élő fiának, ifj. Tantalics Bélának is, aki a napi teendői mellett, Ausztriából hazajárva végezte a kézirat szerkesztését s nyomda alá rendezését.

Horváth Ottó azt is mondja: valamennyi olyan zalabaksai családnak, amely igényt tart rá, juttatnak a könyvből egy-egy példányt. Emellett az adatközlők, a támogatók és a kiadást bármi módon segítők is kapnak belőle. Érdekessége még a kiadványnak, hogy abban kapott helyet a településhez szintén kötődő Baksaifalvi Soós László verse is, amiben a költő emléket állít Tantalics Bélának, s egyben megköszöni azt a több évtizeden át végzett munkát, amivel a szűkebb pátria történelmi feldolgozásához hozzájárult.

– Tantalics Bélának ugyanis elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a határ menti térség történelmét megismerhettük – sorolta tovább a polgármester. – Rengeteget dolgozott, és ennek a munkának falutörténeti monográfiák sorozata lett az eredménye. Zalabaksa helytörténete ez idáig hiányzott a sorból, most végre ezt az adósságunkat is letudtuk, azaz nem túlzó azt állítani, hogy hiánypótló mű született Tantalics Béla tollából.

Magáról a kötetről, annak tartalmáról Horváth Ottó nem kívánt beszélni, mint mondotta, lesz majd rá alkalom, hogy nála hivatottabbak méltassák azt. Tavaszra ugyanis tervezik a kötetbemutatót, amire a támogatók mellett ifj. Tantalics Bélát, valamint a könyv lektorait, Gyarmati Györgyöt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatóját és Németh József nyugalmazott múzeumigazgatót is meghívnák.

– Annyit persze elmondhatok, hogy Tantalics Béla a rá jellemző alapossággal végezte a kutatómunkát – magyarázta Horváth Ottó. – Sem az időt, sem az energiáit nem sajnálta annak érdekében, hogy olyan kötetet tehessen le az asztalra, ami méltó az eddigi munkásságához. Ennek köszönhetően egy újabb helytörténeti szempontból értékes mű született, amelyet a különböző levéltárakban fellelhető dokumentumok mellett visszaemlékezések, legendák és a helyi cégek történetei tesznek teljessé, olvasmányossá. Zalabaksa krónikája nem tartalmaz messze hangzó, országos jelentőségű dolgokat, s nekünk nem akadtak történelmünket befolyásoló szülötteink sem. Innen nem indultak lázongások, de békekötések sem történtek a településünkön. Mégis volt a zalabaksai létnek, vagy ahogyan ma is mondjuk, a „baksaiságnak” fontos mondanivalója az itt élők, az innen elszármazottak lelkében. Ezt ragadta meg Tantalics Béla nagyon jó érzékkel, s ettől lesz számunkra különös értéke ennek a kiadványnak.