Hévízi Irodalmi Napok – Sokszínűen az erényről

Mint minden évben, idén is egy témát jártak körbe a hévízi irodalmi napok résztvevői. A hétvégén az erény fogalmát jelentőségét világították meg sokszínűen.

„Felállnak, leülnek és ismét felállnak; földszagú éjszaka zörren a bádog ablakokra; elvásott bajuszkötőjét igazgatja; ideje az igeidőket lecserélni;szájában teniszlabdával alszik el máma a tehén” – első olvasatra összefüggéstelen szöveg, de péntek estére versek születtek belőle. A Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság Hévízi Tanulmányi Napjain hagyományosan Zalán Tibor adott olyan gondolatokat, melyeket költeménnyé kell formálni. A legjobb műért járó Lilla-díjat idén Györei Zsolt nyerte el, a költőverseny másik elismerését, a Tavirózsa-díjat pedig Szénási Sándor érdemelte ki. A rendezvényen átadták a Csokonai-díjat is, melyet minden évben olyan személynek ítél oda a társaság elnöksége, aki sokat tett a magyar irodalomért. Ezt idén Bokányi Péter vehette át. A díjkiosztó már megkoronázása volt a három napos eseménynek, melyen pénteken és szombaton előadások követték egymást, hagyományosan egy téma jegyében.

– Idén a téma az erény, mely mindig aktuális, most is. Előadóink között voltak, írók, művészettörténészek,, filozófusok és pszichológus is – összegezte Tar Ferenc elnök. A tanulmányi napok programját színesítette folyóiratok, könyvek bemutatója. A rendezvényen megkoszorúzták Csokonai Vitéz Mihály szobrát és emlékeztek az alapítókra: előadás szólt dr. Horváth Béláról, s fejet hajtottak Major-Zala Lajos emléktáblájánál.