Hévízen kiállítás nyílt a látássérült festő munkáiból

Látássérült festő munkáiból nyílt kiállítás a Belvárosi Múzeumban. Varga Gábor a tárlat lehetőségét a fürdőváros téli festőversenyén elért győzelmével, különdíjként kapta.

A hajdúsági alkotó, megszakításokkal, gyerekkora óta fest, a tárlaton főként pasztell- és temperaképei láthatók – tájakról, tárgyakról és emberekről. Szemét eddig hatszor műtötték, mint mondta, ennyiszer nyerte vissza részlegesen a szeme világát, ezért különleges technikával dolgozik.

– Csak fotó alapján tudok festeni – árulta el lapunknak Varga Gábor. – Ezt közvetlenül a vászon mellé teszem és nagyítóval nézem, mert csak így látom megfelelően.

Az alkotó szülővárosában, Hajdúhadházon jelentkezett 18 évesen Valkovits Zoltán festőtanár képzőművészeti szakkörébe, majd a hetvenes évek elején csatlakozott a Bíró Lajos által vezetett debreceni Medgyessy Ferenc képzőművészeti stúdióhoz. Aztán, némi kihagyás után, a 2010-es években a budapesti Képzőművészeti Szabadegyetemen csiszolta technikáját, itt Bálványos Huba, Dóri Éva és Harka Ágnes volt a mestere.

– Tíz-tizenkét éves lehettem, amikor kijelentettem otthon, hogy festő szeretnék lenni – mesélte –, amit derültséggel fogadott a család. Azt mondták a szüleim, így éhenkórász leszek, s finoman szólva nem ajánlották ezt a pályát. Igyekeztek eltéríteni, de nem sikerült, mert ez a vágy újra és újra előtört belőlem.

Az alkotó a festés mellett míves szövegekkel foglalkozik, a miskolci Irodalmi Rádió már több írását díjazta, és besöpört elismeréseket országos kiállításokon is, így került kapcsolatba tavaly Hévízzel.

– Józsvainé Kislőrincz Edit helyi mecénás, aki maga is fest, kezdte el szervezni Hévízen a téli versenyt, amit 2017-től már az intézményünk rendez – beszélt a tárlat előzményeiről Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója. – Itt, helyben születnek a képek, és tavaly ezen a megmérettetésen nyerte különdíjként Varga Gábor ezt a kiállítási lehetőséget.

Az igazgató hozzátette, számukra fontos, hogy kvalitásos, képzett művészeket és munkáikat mutassanak be a városban, de emellett szívesen adnak helyt tehetséges amatőr alkotóknak, ezzel is támogatva őket, pályájukat.

A március 2-ig nyitva tartó tárlaton táj- és utcaképeket, csendéleteket és nőportrékat is láthat az érdeklődő, s bemutatják azt a festményt, amellyel Varga Gábor megnyerte a hévízi versenyt. Egy-egy absztrakt alkotást leszámítva a nézelődő jobbára naturalista ábrázolással találkozhat a Belvárosi Múzeumban.