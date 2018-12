Helytörténeti tárlat nyílt a muravidéki Alsólakoson

Az iskolás évek, a menyegző és a katonaságnál eltöltött esztendők – ez volt a három legjellemzőbb időszak, amikor eleinkről fényképek készültek. Többek között erről beszélt Kepéné dr. Bihar Mária etnográfus a muravidéki településen vasárnap délután megnyitott helytörténeti tárlaton.

Alsólakoson korabeli, főként a XX. század első feléből származó fotók segítségével mutatták be a település múltját. A tárlat anyagát helyi családok adták össze, a kiállítás berendezéséhez a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, valamint a Galéria és Múzeum nyújtott szakmai segítséget.

A tárlat megnyitóján Kepéné dr. Bihar Mária nemcsak az összegyűlt képeket méltatta – kitérve arra is, hogy a helyiek szándéka szerint az összegyűlt anyagból fotóalbum is készül –, de annak veszélyére is felhívta a figyelmet, hogy bár a digitális korszakban több fénykép készül, ám kétséges ezek megmaradása az utókor számára. Mint mondotta, érezze át mindenki ennek felelősségét, lehetőség szerint készíttessenek papírképeket is, s azok hátuljára jegyezzék fel a fotózás időpontját, témáját és jelöljék meg a rajta szereplőket is.

