Hatszázötven éves Tótszerdahely

Hatszázötven éve a Mura menti település első írásos említésének. A település először 1370-ben szerepelt a krónikákban Zeredahel, Zerdahel névváltozatokban.

Ennek apropóján rendezte meg a fényképeket, régi írásos emlékeket és a helyi hagyományokhoz, az ősök mindennapjaihoz kapcsolódó tárgyakat felvonultató kiállítását a Tótszerdahelyi Kulturális és Sport Egyesület a település templomában. Mint azt Kolman Árpád főszervezőtől, az egyesület elnökétől megtudtuk, a tárlat várhatóan az adventi időszakig lesz látható.

– Azt vallom, hogy kötelességünk továbbvinni azt a hatalmas örökséget, amit őseink reánk hagytak – bocsátotta előre Kolman Árpád. – E célt szolgálja ez a tárlat is, melyhez sikerült pályázati támogatást nyernünk. A bemutatott tabló­kon több mint 200 darab fotódokumentáció, illetve történelmi feljegyzés látható, a tárlókban pedig a tulajdonomban lévő dokumentumokat állítottuk ki.

Kolman Árpád azt mondta: ha Tótszerdahely, akkor Fedák Sári, nehezen kihagyható egy ilyen, a 650. évforduló kapcsán összeállított tárlat anyagából a primadonna, aki a Mura menti településen uradalommal rendelkezett. Ennek megfelelően a művésznőt ábrázoló fényképek, képeslapok láthatók az első tárlóban. További érdekesség Fedák Sári önéletrajza, amely nyomtatásban a Pesti Hírlapban jelent meg – az ebből kiemelt rész szívhez szólóan nyilvánul meg Tótszerdahelyről. A település kapcsán úgy fogalmazott a primadonna: úgy szerette azt, akár anya a gyermekét.

A többi tárlóban látható például egy régi, 100 évesnél is öregebb szikvizes üveg, melyen a helyi Gergál József neve olvasható, aki nem pusztán a település első szikvíztöltője volt, hanem menő vendéglátósként a tótszerdahelyi kulturális élet nagylelkű mecénása is. Megismerkedhetünk továbbá a hagyományos tótszerdahelyi népviselettel, magyar, illetve a Mura mentére jellemző káj-horvát nyelvjárásban íródott imakönyvvel, de láthatók egyházi anyakönyvek és mindennapi használati tárgyak is a régebbi időkből.

Kolman Árpád végül jelezte: a tárlatot szeretné folyamatosan bővíteni újabb és újabb kiállítási tárgyakkal az év során.