Hat újabb kisplasztikával gazdagodott Lendva múzeuma

Újabb, az augusztus második felében lezajlott 47. Lendvai Nemzetközi Művésztelepen készült szobrokkal bővült a Galéria és Múzeum kisplasztikai gyűjteménye.

A hat új bronzszobrot tegnap tárták először a látogatók elé: a padlástéri bemutatóteremben már nap közben is megtekinthetők voltak, este – lapzártánkkal azonos időpontban – pedig ünnepélyes tárlatmegnyitót is tartottak. Ezen Magyar János, a város polgármestere, valamint Baumgartner Dubravko, a Galéria és Múzeum igazgatója köszöntötte az érdeklődőket, míg az elkészült műveket és alkotóikat, valamint magának a bronzöntésnek a folyamatát Pisnjak Attila művészettörténész, az intézmény munkatársa mutatta be.

– A lendvai Galéria és Múzeum bronz kisplasztikai gyűjteménye Kelet-Közép-Európában az egyik legjelentősebb – mondta lapunknak a művészettörténész. – Szlovéniában biztos, hogy nincs hozzá mérhető, és Magyarországon sem igazán tudunk hasonlóról. Az idei művésztelepen nagyon izgalmas alkotások születtek, valóban méltók arra, hogy részesei legyenek ennek a páratlan kollekciónak.

Az 47. Lendvai Nemzetközi Művésztelepen hat szobrász vett részt, köztük a Lendvára évek óta rendszeresen visszajáró Lipovics János, illetve Rajcsók Attila Magyarországról érkezett. A helybéli, magyar nemzetiségű, Munkácsy-díjas Király Ferenc – aki annak idején a Lendvai Nemzetközi Művésztelep megálmodója és elindítója volt – Szlovéniát, míg Stephan Lupino Horvátországot képviselte. Mindannyian más művészeti programmal, más elképzeléssel készítették szobraikat, ám a témák ek­lek­tikussága jól illeszkedik a kisplasztikai gyűjtemény már kialakult világképéhez.