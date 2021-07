Hasonmások: Pozsgai Zsolt a dalok köré építette a történetet

Pozsgai Zsolt drámaíró, Balázs Béla-díjas színházi és filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes művész Nagy Tibor zeneszerzővel, számtalan hazai sláger alkotójával közösen jegyzi a Kölyök című musicalt, amelyet néhány éve játszott a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház is.

A kvártélyházi színpadon tavaly debütált a Hasonmások című revümusical vagy dramatikus koncert, ahogy a szerző nevezi.

– Zalaegerszeg neve hallatán kicsit mindig megdobban a szívem, hiszen írói otthonomnak is tekinthetem, mivel itt játszották az első drámámat, s dramaturgként és stúdiós tanárként is működtem a Hevesiben – mondta Pozsgai Zsolt, amikor zalai kötődéseiről váltottunk szót. (A szóban forgó első drámája, a Horatio című, amit tanítómestere, Tüskés Tibor biztatására küldött el Tömöri Péter rendezőnek a Hevesibe, ahol 1987-ben mutatták be.) – Harminckét év telt el, de most is más érzelmekkel megyek Egerszegre, mint máshova az országba. A Hasonmásokat valójában a magunk szórakoztatására írtuk Nagy Tiborral. Úgy gondoltuk, ha már tömegek ismerik, éneklik a dalait, építünk köréje egy megtörtént sztorikkal dúsított történetet, ami egyben egy letűnt korszak emlékét mutatja be. Az én felnőtt lányaim is gyakran kérdeznek a 40 évvel ezelőtti furcsa dolgokról, amikor az is megtörténhetett, hogy nem az az ismert énekes ment vidékre fellépni, akit vártak, csak a hasonmása. Amikor megkeresett Tompa Gábor, erre a helyre, erre a térre írtuk meg véglegesítve a zenés játékot.

A darab sikere okán 2021- ben is látható a zalaegerszegi nyári színházban.

– A Kvártélyház hiánypótló a maga nemében, kiváló az akusztikája, a zenés darabok jól szólnak benne. A könnyed, de minőségi nyáresti szórakoztatás terepét ismertük meg a szép belső udvarban. Nagyságrendjében más a szarvasi nyári vízi színházi élményem, ott 12 éve játsszák a Monte Cristo grófja című darabomat.

Pozsgai Zsolt a gödöllői Barokk Színház számára írt, a teátrum 300 éves történetének kezdeteibe kalauzoló drámáját 2021 augusztusában mutatják be a helyszínen.