Harmadik évadához érkezett a Lords of the Organ

Október 13-án 18 órakor ismét a dél-zalai városban lép fel Rákász Gergely koncert­orgonista.

Ahogy az szinte már hagyomány, a népszerű művész a Kálvin téri református templomban örvendezteti meg parádés orgonamuzsikájával a zenebarátokat. A Lords of the Organ címet viselő sorozata immár a harmadik évadához érkezett idén. A koncepció szerint ha az orgona a hangszerek királya, akkor a lordok, a főurak azok, akik az asztalát körülülik. Bach természetesen az asztalfőn foglal helyet, és minden évben azok kerülnek a műsorba, akik valamilyen módon kötődnek az adott esztendőhöz. Idén Vivaldi- és Bach-­művek, Gustav Holst legendás A bolygók szvitjéből a Jupiter, Berlioz Rákóczi-indulója és a francia romantikusok kaptak helyet a programban, mind­egyik Rákász saját átiratában.

– Az idei műsor kétrétegű – mondta Rákász Gergely. – Először Bach és Vivaldi társaságában utazunk a korabeli Weimarba, ahová a fiatal, belevaló német mester a divat miatt átköltözteti Itáliát. Bach szinte még kölyök, imponálni akar a munkaadójának, látja továbbá, hogy Vivaldi a hölgyek körében szinte az elalélés határáig népszerű, hát ha ez kell nekik, akkor tőle megkapják – gondolja. Csak azzal nem számol, micsoda változásokon megy át ő maga is eközben. Vivaldi zenéjével ismerkedve a gáláns olasz modor és a formák észrevétlenül belesimulnak alapos német keretei közé. Szellem találkozik az érzékiséggel. Bach mindig intellektuális kihívásként tekintett a zenére, Vivaldit viszont elsősorban az érdekelte, hogy a zenéje elbűvölő legyen. Szigorú szerkesztettség és Isten szolgálata az egyik, élénk érzelmeket közvetítő, hangzatos dallam­ívek a másik oldalon. Izgalmas műalkotások sorával lehet nyomon követni, hogy mekkorát változik Bach mindössze tíz év alatt. Évfordulós idén Berlioz és Gustav Holst is. A koncerten azt is felfedem, hogyan bújik egy fiatal komponista női ruhába, csak hogy bosszút állhasson hűtlen szerelmén. Holst zenéje pedig a Föld határán is túlrepít bennünket egészen a Jupiterig, és a szemfülesebbek felfedezhetik, hogy honnan ered a Gladiá­tor vagy a Csillagok háborúja dallama.

Rákász Gergelytől azt is megtudtuk: mozgalmas év volt számára, hiszen 85 koncertet adott, elkészült két új CD-anyaga, nyáron a szülővárosában, Győrben nagyszabású koncerttel ünnepelték 25 éves színpadi jubileumát, továbbá elindult a Rákász Gergely Alapítvány, amely határon túli és anyaországi magyar területekre szervez hangversenyeket magyar művészekkel. Rákász Gergely úgy fogalmazott: minden, az alapítvány révén megvalósult koncertre úgy tekint, mint egy-egy, a művészet erejével elvégzett öltésre az elszakított nemzet­részek és az anyaország között.