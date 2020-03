Hangácsi Marci is adott közönség nélküli karanténkoncertet a múlt héten

Bizonyára furán hangzik, de számomra a négy fal között egy kicsit kinyílt a világ. Egy csomó olyan dologgal tudok most foglalkozni, amire különben nem lett volna időm, vagy egyéb okból nem tettem volna meg.

A zalaegerszegi születésű, de már hosszú évek óta a fővárosban élő és alkotó énekes-dalszerző előadóművész, Hangácsi Marci mondta mindezt annak apropóján, hogy csütörtök este úgynevezett karanténkoncerttel, azaz élő internetes közvetítés mellett, a saját lakásában zenélve igyekezett rajongói kedvében járni. Kezdeményezését siker övezte, mint mondja, többen látták így, mint amennyien általában egy-egy klubfellépésére el szoktak menni, így biztosan lesz folytatása a karanténkoncertnek, e hét csütörtökén este héttől újra zenélni fog.

– Nem én voltam az első előadó, aki jelen helyzetben ezzel a lehetőséggel élt, azaz nem találtam fel a spanyolviaszt – mondta telefonos megkeresésünkre Marci. – Előadóként nekem az a legfontosabb feladatom, hogy zenéljek, de mit ér a zene, ha csupán önmagamnak játszom. Azért is döntöttem úgy, hogy a közösségi média kínálta lehetőségeket kihasználva megpróbálok egy estét elviselhetőbbé tenni azok számára, akiket le tud kötni a produkcióm. A karanténkoncert kezdete előtt az járt a fejemben, hogy talán még többen meg fognak hallgatni, mint egyébként, s valóban így lett, bár a közvetítés technikai problémák miatt egy kicsit hamarabb félbeszakadt, mint ahogy a koncert végét terveztem.

Marci azt mondja, érdekes volt úgy zenélni, hogy a dalok végén a csenddel kellett szembesülnie. Egy kicsit arra a régi időszakra emlékeztette, amikor a zenészek a dalokat egy az egyben játszották fel a stúdiókban.

– Reakciók persze voltak, hiszen kommentelni, like-olni tudnak közben az emberek, de azért az kicsit más – folytatta. – A dalokat követő csend valóban fura, bár én alapvetően az a zenész vagyok, akit kevésbé befolyásol a közönség reakciója. Számomra az az elsődleges, hogy én elégedett legyek a produkciómmal, ha az így van, akkor a legszélsőségesebb reakciókat is, legyen az pro vagy kontra, helyén tudom kezelni.

A gitáros-énekes kérésünkre beszélt a veszélyhelyzet zenész szakmára gyakorolt hatásáról is. Mint mondotta, az teljesen biztos, hogy a tavaszi koncertek elmaradnak, de a nyári fesztiválokat illetően sem túl derűlátó. Úgy fogalmazott: ha a járvány el is ül, akkor sem biztos, hogy azok a világsztár előadók, akik a nyári fesztiválok legfontosabb fellépői lennének, vállalják ebben a helyzetben a turnézást.

– Május elejéig hét koncertem lett volna, s a nyári fesztiválszezon is nagyon pozitívnak tűnt, arra az időszakra szintén sok felkérésem volt már – tért rá saját dolgaira. – A helyzet tehát nagyon rosszul érint, de azt is látni kell, hogy mindenki nehézségekkel küzd. Aki olyan megélhetési formát választ, amiben nagyobb a bizonytalansági tényező, márpedig a zeneipar ilyen, annak mindig jól kell tudnia alkalmazkodni az adott helyzethez. Én is ezt teszem, befejeztem egy dalt, amit már régóta terveztem. Egy feldolgozást, ami a héten meg is fog jelenni. Barátaimnak hangszerelgettem, s elkezdtem újra zongorázni, amire iszonyatosan régen volt példa. Én tehát igyekszem hasznosan lekötni magam, s bár nyilvánvaló, hogy vannak dolgok, amiket nem tudunk befolyásolni, de szakmailag éreztem már sokkal kilátástalanabbnak is a helyzetemet.