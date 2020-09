Ha meghallják a dalt, ma is szolmizálnak

Néptánc az olajos padlós teremben, Józsi bácsi kézzel írt kottái, kórusversenyek, hegedűórák az igazgató szobájában…

Nincs abban semmi rendkívüli, ha 25 év után találkozik egy csapat lány, és egymás szavába vágnak. Elvégre alig 50 éve, hogy vége lett az együtt töltött 8 esztendőnek. A lányok, akikkel eltölthettem néhány szombat délutáni órát, valójában anyák, feleségek, sőt, nagymamák, nyugdíjba készülő vagy épp már nyugdíjba vonult örökifjak. Fél évszázados osztálytalálkozójuk különös varázsa, hogy egybeesett általános iskolai igazgatójuk születésének 100. évfordulójával. Igen, Vajda József népdalgyűjtőről van szó, aki az egy ideig Kilián névre hallgató zalaegerszegi Liszt-iskola igazgatója volt, amikor ők a számos tehetséget kibocsátó ének-zenei tagozat növendékei lehettek. Nota bene, nekik éppen matematikát is tanított, hallom ki a zsibongásból. Visszafiatalodott, a szemüvegek mögül is huncut szemmel figyelő tinédzsereket lát a szemlélő, akik minden mondatukba beleszövik Józsi bácsi emlékét. Mellette persze Adél néniét, azaz Büki Gyulánéét, de még az osztályt nem tanító Lux Mária neve is elhangzik.

Az elődök iránti tisztelet elmúlt időszakbeli eseményeit sorjázza először Gyenese Marianna, az iskola jelenlegi intézményvezető-helyettese, akinek a jelenléte jelzi, a lisztesek téren, időn átívelő szellemi és baráti közösséget alkotnak. Az 50 éve végzettek értesülhetnek arról, hogy nemrég felújították a Varkaus téri épületet, ahol az ő egykori oskolájuk új otthonra lelt. Forgatják a jubileumokra megjelent évkönyveket, nyugtázzák, az utánuk következők is leteszik a névjegyüket, ha kórusmuzsikáról, zenélésről van szó. Adóznak Varga Bence, szintén egykori Liszt-iskolás fiatalember, ma Budapesten tanító kémiatanár önként vállalt precíz munkája előtt, amely az osztálytablók könyvét eredményezte hét éve.

– Emlékeztek, amikor Gutorföldére mentünk almát szedni, és végigénekeltük az utat, úgy, hogy egyetlen dal se került elő kétszer? – kérdezik egymástól, akik a Ságvári-gimnáziumban tanultak tovább. Ez aztán a repertoár, ráadásul javarészt magyar népdalról van szó.

– Nem tudom, elhiszitek-e, de én a mai napig, ha meghallok egy éneket, automatikusan és ösztönösen elindul bennem a szolmizálás – meséli a bemutatkozáskor Szabó Ágnes, aki egyébként a hazai, fővárosi közigazgatásban és neves ipari vállalatoknál közgazdászként tette a dolgát. – Nekünk megadatott, hogy a Lisztben kapott útravalóval egész életünkben élvezhessük a zenét, a táncot és mellette a képzőművészetet, hiszen Hargita István tanár úr diavetítéses rajzóráit nem lehet elfelejteni. Ha Budapesten kijövök a Lánchíd előtt az alagútból a Clark Ádám térre, minden egyes alkalommal eszembe jut ő, az a művészettörténeti kisegyetem, amit tőle kaptunk.

– Engem először nem vettek fel, de az anyukám intézkedett, ennek köszönhetem, hogy az életem része lett az ének és a zene – idézi a Dunaalmáson élő Danyi Judit, aki a Zalai Táncegyüttes táncosaként is ismert lett, majd népi iparművészként is visszatért egykori iskolájába egy kiállítás erejéig.

– Emlékszem, Te a „raj teadélután” helyett valami mást szerettél volna – így osztályfőnökük, Cuba Béláné. A tanórán kívüli csoportfoglalkozás viselte ezt a ma már fura nevet, ehelyett voksolt Judit a „raj levesdélutánra”-ra, mondván, a leves finomabb.

Baranyai Erzsébet az igazgató irodájában zajló hegedűórákra emlékszik élénken, majd előkerül egy 1969-es Zalai Hírlap, melynek első oldalán a lisztes lányok, köztük ő is látható egy kiváló versenyeredmény miatt készült fotón. Egy másik retikül, Gyebnár Éva táskája rejti az országos napilap, a Népszabadság 1966. szeptember 28-án megjelent példányát, mely beszámol az új, 12 tantermes Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola átadásáról, melyben 410 gyermeket oktatnak Zalaegerszegen. („A Ratkó-korszak gyerekei vagyunk, jó sokan voltunk” – teszik hozzá nevetve.)

Bódis Ágnes a szomszédvárba, az Eötvös-iskolába vitte magával a lisztes muníciót – innen ment nyugdíjba tanárként. Középiskolai osztályából 13-an lettek pedagógusok, mondja. A pálya presztízse magasan állt.

– A búcsúztatómon 150 gyerek énekelt nekem, köztük Vajda-gyűjtésű népdalokat, érzitek biztosan, milyen hangulat volt az…

Cserjési Évát a zene szeretete mellett az élet a jogi pályára sodorta.

Dén Éva szerette a zongorát, Bach és Beethoven mellett azonban szívesen játszott volna modern zenét is, de azt nem tanítottak, viszont ma is sok komolyzenét hallgat, mert diákkorában ebben az osztályban tanulta meg megérteni. Dudás Éva édes öniróniával mondja, ő ugyan hamisan, de nagy kedvvel énekelt, nem vették el a kedvét a tanárai.

– Karácsonykor otthon koncertet szerveztünk.

Sok, ma már nem használt hegedű lakik náluk nagy becsben, noha a megszólaltatásukra ritkábban kerül sor. – Kaptam a gyerekeimtől is egy aprócska hegedűt dísznek, az unokáim fenik rá a fogukat – avat családi titkokba Imre Judit. – A nővéremmel zenére, hangosan énekelve sikáltuk a parkettát, a Kosztolányi utcában kitártuk az ablakokat, senki nem vette zokon. A férjem nagy motoros, mindig eléneklem neki a „Nyíljon út száz előtted” című dalt, amikor indul.

(Négy éve ezt a címet viselte a régi diákok kórusának a hangversenye.)

Gyebnár Éva a Magyar Rádió kórusfesztiválját idézi, a szombathelyi sportcsarnok avatását, ahol 2500-an énekelték Bárdos Lajos Magos a rutafa című művét, amit a szerző vezényelt. Említi Kodály Zoltán fiatal feleségének látogatását, Vujicsics Tihamér zongorajátékát az osztályukban, a felemás zoknijában. – És emlékeztek arra, amikor a Józsi bácsival Csesztregre mentünk népdalokat gyűjteni?

– Nekünk otthon is volt zongoránk, de apukám azt mondta, motorizálja. És tényleg, eladta, vett rajta egy autót – Lippa Zsuzsa Zalaistvándon óvodásoknak adhatta át az ének és a zene szeretetét. Szabó Judité volt az egyik legszebb szoprán hang az osztályban, noha élelmiszeripari mérnök lett.

A társaság tagjai, felnőtt gyerekei, unokái jelképesen gyűltek körénk a beszámolók révén, ahogy a hangulat is, amelyben az ünnepekkor néha közös családi muzsikálásra adják a fejüket. Vajda József és a többi kivételes tanáregyéniség erős hatása…