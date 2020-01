Ha csorog vagy fénylik Vince, akkor telik a pince. Legalábbis így tartja a borászok által Vince napján emlegetett mondás. Szerdán sem nem csorgott, sem nem fénylett, de a kertészkedő, szőlészkedő a világ legoptimistább embere.

E gondolatot dr. Pálfi Dénes kertészmérnök, borász fogalmazta meg tegnap Lendvahegyen, a Cuk család pincészeténél megtartott Vince-napi ünnepségen. Itt gyűltek össze immár 10. alkalommal a szlovén borlovagrendek képviselői, a lendvai borászok, illetve a rédicsi és lenti kertbarát körök tagjai.

– Vince napjához több száz éves hagyományok fűződnek – kezdte a naphoz kapcsolódó szokások felidézését dr. Pálfi Dénes. – Ezek között van a pincejárás, mikor is megkóstoljuk és értékeljük egymás borait. A szőlővessző vágása a másik, ebből jósolnak a gazdák az évi termésre. A 3-4 rügyes vesszőket vízbe teszik, áztatják, és a kihajtott hajtásokból következtetnek a termés mennyiségére. Ezek mind kedves szokások, melyek színessé teszik az egyébként munka-, költség- és fáradság­igényes szőlőművelést.Az egybegyűlteket a házigazda, Cuk Lajos is köszöntötte, szintén megemlékezett a naphoz kapcsolódó, már a 11. századra visszanyúló hagyományokról, hozzátéve, hogy ha eddig életben tartották ezeket, akkor a jövőben se vesszenek a feledés homályába. A továbbiakban Tüske József tornyiszentmiklósi plébános szólt a jelenlévőkhöz, emlékeztetve arra, hogy a szőlő- és bortermelés szinte egyidős az emberiséggel, majd sor került az ilyenkor szokásos ceremóniára: megszentelték és különféle disznóságokkal etették meg és borral itatták a szőlőtőkéket.

Kérdésünkre dr. Pálfi Dénes arról is beszámolt, hogy az előjelekből „jósolva” mire számíthatnak a borászok idén.

– Már boncoltam rügyeket mikroszkóp alatt, és úgy tűnik, jó alapanyag van a szőlőben, a vessző- és rügyállományban – magyarázta. – Az ősz is hozzásegítette ehhez a növényt, illetve tavaly az egész év időjárása kedvezett a szőlőnek, főleg ott, ahol a növényvédelmet komolyan vették. A rügytermékenység 2-2,1, azaz egy rügyben kettőnél is több termésképlet van – szakmázott dr. Pálfi Dénes egy keveset, majd hozzátette: ez még változhat annak függvényében, hogy a bogyó mekkora lesz. – Bízunk benne, hogy ez a ködös idő, ami ma, Vince napján ránk borul, kedvez majd a szőlőnek, és lesz szép termés – zárta gondolatait.

Lentihegyen Fülöp András pincéjénél gyűltek össze a Somlói Bor- és Pálinkalovagrend helyi konzulátusának tagjai és vendégeik, hogy a lendvaihoz hasonló program szerint megünnepeljék a Vince-napot. Az esemény célja a barátságok ápolása mellett, hogy a borhoz és a szőlőhöz kapcsolódó hagyományokat életben tartsák ezen a hegyháton is. A ceremónián Ozsváth Imre, Kercaszomor református lelkésze áldotta meg a szőlővesszőket, majd Fülöp András házigazda végezte el a vesszővágást, illetve jelképesen megetették és megitatták a szőlőt. A házigazda elmondta: szeretnék, ha ezt az általuk ápolt hagyományt a városba érkező turistáknak is megmutathatnák, hiszen azok, akik nem foglalkoznak szőlővel, borral, talán nem is ismerik. Emellett igyekeznek a somlói borvidék szellemiségét Lentihegyen is meghonosítani egyebek mellett azzal, hogy olyan szőlőfajtákat telepítenek, mint a furmint és a juhfark, amely Somló környékén honos, s próbálnak hasonló minőségű borokat előállítani.