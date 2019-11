Győzelmi mámor – Az aszfalt királyai filmkritika

Kevés mozifilm készül az autóversenyzésről, és még annál is kevesebb tudja ezt szenvedéllyel, alázattal bemutatni.

Legutóbb Ron Howard Rush Hajsza a győzelemért című munkája volt erre képes, most pedig James Mangold vállalkozott rá, hogy végrehajtja a bravúrt. Az aszfalt királyai története valós eseményeken alapul, a Ford és a Ferrari rivalizálását meséli el, amely az 1966-os, 24 órás Le Mans-i versenyen csúcsosodott ki. A két márka mögött megbúvó hús-vér emberek fáradságos munkáját hivatott szemléltetni ez a történelmi tabló.

A cselekmény főként két szereplőre fókuszál. Az öntörvényű, ám zseniális pilótára, Ken Milesra (Christian Bale), valamint a merész mérnöki koncepcióiról ismert Carroll Shelbyre (Matt Damon). Az ő feladatuk megalkotni azt a versenyautót, amely képes lehet megtörni a Ferrari egyeduralmát a nagy presztízsű versenyen. Pazar húzás Mangoldtól, hogy a riválissal való küzdelem mellett egy másfajta harcot, az üzleti élet viszontagságait is szemlélteti. Az igazi ellenfél kvázi a Ford mint cég, ahol a vezetőség kényszeresen kötődik a formalitásokhoz, az eredményesség kárára. A merev öltönyösöknek próbál fityiszt mutatni Ken, ám kisemberként a keze nem ér el túl messzire. Itt jön a képbe Carroll, aki igyekszik megfelelni mindkét félnek. Ez természetesen konfliktusokat szül, ám mindenkinek rá kell jönnie, hogy a magasztos cél kompromisszumokat követel. Mangold, mondhatni, biztonsági játékot játszik, ám tudja, milyen eszközöket kell bevetnie ahhoz, hogy műve kiemelkedjen a középszerből. A történetvezetés hiába halad a megszokott mederben, s szinte minden bevett sablont viszontlátunk, nem hat elcsépeltnek. A direktor művét ugyanis élmény nézni. Remek érzékkel keveri a drámát a humorral, a karakterdinamika tanítani való, a versenyek izgalma pedig elemi erővel pumpálja a néző ereibe a vért. Szintén ritka nagy erény, hogy Az aszfalt királyai képes elérni egy laikusnál is a versenyzés mámorát. Azt az érzést, hogy be akarjunk pattanni egy több száz lóerős fenevadba, és 340-nel repeszteni a végtelen országúton. Ha pedig egy, a témához közömbös emberből ilyen reakciót vált ki, akkor a motorsportok szerelmesei garantáltan a mennyországban érezhetik magukat.

A színészgárda nemkülönben kifogástalan. Matt Damon és Christian Bale párosa az év egyik legjobbja, s noha Bale egyértelműen ellopja a show-t, Damon is rég volt ennyire erőteljes.

Az aszfalt királyai bátran ajánlható mindenkinek, nem igazán lehet vele mellélőni, mert egyszerűen jó érzés nézni. A végére minimálisan veszít a lendületéből, de egy 2,5 órás alkotásnál ez megbocsátható bűn. Minden ízében profi munka, precízen felépített darab, amibe szuper élmény beszállni egy körre. Akárcsak a benne szereplő járgányokba.