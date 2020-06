GébArt Online Városi Galéria: Hatezer fotó, 149 képzőművész, és a 3D-ben látható szoborpark

A kultúra területén még sokáig érezni fogjuk a koronavírus-járvány okozta korlátozások hatásait. A zalai nyári események közül például hiányozni fog a 28 éves hagyományra visszatekintő GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep.

„A mostani pandémiás helyzetben mi is kerestük a lehetőséget, hogy a kultúra, ha más formában is, de eljusson az érdeklődők széles köréhez. Így jött létre néhány hét alatt ez a felület is, melyen a nagy múltú GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep működése során létrejött több mint 500 kortárs művészeti munkát mutatjuk be, mely Zalaegerszeg város tulajdonát képezi, s amely a művésztelep működését biztosítja immár 29. éve.” A fentieket a Gébárti Kézművesek Háza intézményegység-vezetője, Prokné Tirner Gyöngyi jegyzi. A Keresztury VMK honlapján a KH-fül alatt közel egy hónapja érhető el a GébArt Online Városi Galéria, melynek létrejöttét sokórás rendszerezési munka előzte meg.

– Miután a nemzetközi művésztelepet egyfelől a járvány, másfelől az anyagiak hiánya miatt idén nem tudjuk megrendezni, úgy gondoltuk, mégse maradjunk esemény nélkül, így létrehoztuk a GébArt Zalaegerszegi Városi Online Galériát – mondja Prokné Tirner Gyöngyi, hozzátéve, a tábor szervezése már elkezdődött, az érdeklődés is ígéretes volt, de az egészségügyi veszélyhelyzet mindent átrendezett. – A virtuális térben évenkénti felosztásban helyeztük fel a tartalmakat, melyek segítségével reményeink szerint kirajzolódik az elmúlt 29 év keresztmetszete. Azokat a fotókat tudtuk jelen helyzetben felhasználni, melyek a sok év folyamán készültek, a hiányzóakat folyamatosan igyekszünk pótolni. Majdnem minden alkotást sikerült így bemutatni az érdeklődőknek, akik regisztráció és minden egyéb teendő nélkül látogathatják a galériát.

A gébárti ház szakemberei e módon, a virtuális térben kicsit pótolják a városi képzőművészeti galéria iránti igényt, amely legalább két évtizede „szervezés, létrehozás” alatt áll. A galéria legalább 6000 fotó áttekintését igényelte. Az adatolást a meglévő évenkénti bontásban megőrzött táblázatok és a kerek évfordulók alkalmával készült katalógusok alapján sikerült megoldani. Prokné Tirner Gyöngyi és Pozvai Andrea, a gébárti ház munkatársa keze nyomát dicséri az adatbázis, mely tartalmazza az alkotó nevét, az alkotás évét, a mű címét, a technikát, a műfaját, méretét. Az alkotásaikat Zalaegerszegen készítő, s részben ide is adományozó művészek javarésze már értesült a műveket évenkénti bontásban a virtuális látogató elé táró Gébárti Online Városi Galéria létéről, noha a felkutatás és az elérhetőségek beszerzése úgyszintén sziszifuszi feladat. Ez utóbbi folyamatban van, készül a művészek portfóliója, ahogy az is, hogy a raktárban lefotózhassák a galériából még hiányzó alkotásokat. Mindez nem került pénzbe. Tehát látható, hogy nyilvános rendezvények nélkül sem tétlenkedtek a gébárti Kézművesek Háza dolgozói, kényszerű, de fontos feladatot oldanak meg. Az online galéria ismertetői folyamatosan bővülnek, egyebek között a menet közben készült munkafotókkal, a zárókiállítások képeivel, a sajtóanyagokkal.

Az évek során a Kárpát-medence, valamint Európa számos országából, de Amerikából, Ázsiából, sőt, Afrikából érkező képzőművészeket – eddig összesen 149-en fordultak meg Gébárton – vendégül látó művésztelep 2021-ben a harmincadik évét tölti be, de csak a 29. alkalmat jelenti majd a következő esztendő. Amire szintén különlegességgel készül a ház, ezek közt a 30 évet bemutató katalógusra pályázati forrást remélnek. A visszatekintés felölelné a Szemadám György, a lengyel Halina Krawczun, Kopasz Tamás, Galgóczi György, Móder Rezső, Budahelyi Tibor, Colin Foster, Varga Géza Ferenc, Budaházi Tibor, Horváth M. Zoltán vezetése alatt működő táborok történetét. (A tervek szerint utóbbi festőművész vezeti majd a következőt.) Az összefoglaló kiadványhoz nagy segítséget nyújt az a vetített képes előadás (mely szintén látható az online galériában), amit 2017-ben készített a gébárti ház. Ekkor a Symposion Alapítvány a Műcsarnokban kiállítást és konferenciát szervezett a hazai művésztelepekről, ezen bemutatkozhatott a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep is. Az alapítvány elnöke, Péter Ágnes szobrászművész is járt Gébárton, az ő műve a Víztermészet című szabadtéri alkotás.

– Örömünkre e szervezet honlapján 3D-ben látható a gébárti szoborpark – tájékoztat az intézményegység vezetője. – Ami azért is fontos, mivel a szabadtéren álló alkotások nincsenek jó helyzetben.

A ház körüli területen 1995 és 2006 között több monumentális fa-, fém-, és kőplasztika készült el és alkotja a Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep Szoborparkját.

– Különösen a fából készült alkotások állagát kellene megóvni, ha egyáltalán még lehetséges. De a fém- és kőműveket is kikezdte az idő – mondta Prokné Tirner Gyöngyi, jelezve, a szervezés már annak ellenére elindult, hogy jelenleg nincs olyan pályázati kiírás, ami megfelelne az állagmegóvás céljaira. Talán, ha helyi támogatók akadnának, nem repedne szét a norvég Mette Midtseter Hal című, 2000-ben készült ikonikus mészkő szobra a tó partján.

A GébArt előzményei közt tartjuk számon az 1968–1980 közt működő nagy hírű művésztelepet, melyet Bernáth Aurél, Szabolcs Péter, Samu Géza, Makovecz Imre, Fekete György neve fémjelzett.