Gayer Mátyás megtalálta helyét a jazz egyik fővárosában

A fiatal zenész, Gayer Mátyás évek óta oszlopos tagja az európai jazzéletnek. Tavaly adta ki Never Ending Story című lemezét, mely után úgy döntött: a stílus egyik fellegvárába, Londonba helyezi át a székhelyét.

A zongorista Gayer Mátyás története széles körben ismert. A fiatalember Nagykanizsáról indult, majd Grazban tanult tovább, legutóbb pedig jazz-zongora mesterszakon Bécsben szerzett diplomát. Az osztrák városok mellett gyakran fellépett a jazz különböző fellegváraiban, többek között Londonban és New Yorkban is megcsillogtatta a tudását.

Legutóbb egy kanizsai koncertjén mesélt arról, miért költözött a brit fővárosba.

– Régóta terveztem már, hogy a földkerekség egyik legpezsgőbb zenei élettel rendelkező városában kipróbálom magam – mesélte Mátyás. – London vérbeli metropolis, rengeteg jazz-zenésszel és műértő közönséggel. Egyébként a stílusnak a 20. században Párizs, London és Koppenhága volt az európai bölcsője, több amerikai jazz­muzsikus megfordult a városokban. Egyszóval London kivételes olvasztótégely, mely kellő inspirációt ad. Az ott töltött egy év alatt eléggé sok szakmai kapcsolatra tettem szert, szerencsére viszonylag gyorsan bekerültem a jazzélet körforgásába. Ráadásul London egyik legfontosabb jazz­klubjában, az Európa-szerte híres Ronnie Scott’sban minden hétfőn fellépek. Illetve továbbra is sokat utazom, rendszeresen vannak koncertjeim más országokban is.

Mátyást valóban befogadták a szigetországban. Erről tanúskodik, hogy a brit jazzvilág egyik legfelkapottabb, új csillagát, Sara Dowling énekesnőt több magyarországi fellépésre is elcsábította.

– Az angol fővárosban számos projektben veszek részt, olykor háttérzenészként is – folytatta a zongorista. – Ezenkívül a saját triómmal szintén gyakran dolgozom, például a közelmúltban léptünk fel a London jazzfesztivál keretében. A város különleges lüktetéséből, pezsgéséből zeneileg sok erőt meríthetek. Ebben a multikulturális városban az emberek segítőkészek, a zenei közegen kívül pedig a kanizsaiak alkotta társaságra is rátaláltam. Egyelőre a jövőmet itt képzelem el, ahol megbecsülik a tudásomat, s bár a mindennapokban nem mindig könnyű, de biztató, hogy szinte állandóan csörög a telefonom. A fellépések mellett a tanítás is fontos szerepet játszik az életemben, mindenféle korosztállyal foglalkozom, ami nagy kihívások elé állít.