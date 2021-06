Ganxsta Zolee: „Ha nincs a Keresztanyu, akkor én biztosan beleállok a földbe...”

ZA Kartellel tavaly októberben álltunk utoljára közönség elé, azóta egyáltalán nem volt nyilvános koncertünk, amit anyagilag nagyon megérzett a csapat. Nem titok, én magam is, s ha nincs televíziós felkérésem, valószínűleg beleállok a földbe.

Zana Zoltán, azaz Ganxsta Zolee mondta mindezt lapunknak a minap Zalaegerszegen, a Díszpinty Gasztro Bárban megtartott fellépése kapcsán. A népszerű rapper ezúttal nem a Kartellel érkezett a zalai megyeszékhelyre, hanem azzal a másfél éve alapított Dos Diavolos nevű akusztikus duójával, amelyben a zalaegerszegi Takács Vilmos a társa.

– Végre megtört a jég, közel nyolc hónap után tegnap ismét közönség előtt zenélhettünk – kezdte a rapper. – Dorogon játszottunk, ugyanígy Vilkóval, vagyis a Dos Diavolos formációval, most pedig itt vagyunk Zalaegerszegen, ami az egyik legkedvesebb városom, korábban többször előfordult, hogy a születésnapomat is itt ünnepeltük. Nagyon zsivány volt az elmúlt időszak, egy-két lakáskoncertet, illetve születésnapi házibulis fellépést leszámítva egyáltalán nem zenélhettünk. Annyira hiányzott már a színpad, hogy Dorogon szinte könnybe lábadt a szemem. Nem is a bevétel miatt, persze az is számít, de egy olyan bohócnak, mint amilyen én is vagyok, közönség nélkül nem ér semmit az élete.

Ganxsta Zolee hozzátette: a zenész szakmában dolgozókat rendkívüli módon megviselte az elmúlt bő egy esztendő, több olyan társáról is tud, aki bevételek hiányában megélhetési problémákkal küzdött, illetve küzd a mai napig is. Nem tagadja, ő is hasonlóképpen járhatott volna, ha nincs a Keresztanyu című televíziós sorozat, amelynek egyik fontos karakterét alakítja, s ennek köszönhetően bőven el is látták munkával a sorozat producerei.

– Én az a tücsök vagyok, aki azonnal elhegedüli a bevételeit, nekem nincs megtakarításom – ismerte el. – Pénzre viszont mindenkinek szüksége van, nekem is, ha nincs zene, akkor megoldom máshogy. Mindenki azonban nincs abban a helyzetben, hogy a kimaradó lóvét akárhonnan pótolja.

A rapper azt is elmondta: a karanténidőszakot más módon is igyekezett társaival együtt hasznosan tölteni, a kényszerszünetet többek között arra használták, hogy nekiálljanak egy újabb Kartel-lemez munkáinak. Jelenleg hat-nyolc daluk mondható többé-kevésbé késznek, így várhatóan ősszel meg is jelenhet az album.

– Nagyon izgalmas volt a munka, hiszen Siska Finucci személyében egy új arc csatlakozott hozzánk, aki nemcsak egy másfajta színt, de olyan lelkesedést, olyan energiát is hozott a csapatba, amit már régen nem éreztem – mondta. – Utoljára talán akkor, amikor Lory B. tért vissza, eleinte egy rövid ideig vele is nagyon jó volt együtt dolgozni, de aztán jöttek a nehézségek, s egy idő után csak gond volt vele, ezért valahol magától értetődő, hogy vele újra megszakadt a közös munka. Ennek ellenére azt mondom, köszönettel tartozunk neki is, s továbbra is úgy gondolom, hogy Lory B. Magyarország egyik legjobb rappere. Viszont az is igaz, hogy Siska Finucci legalább olyan tehetséges, azaz, amit Lory B. távozásával elveszítettünk, azt Siska csatlakozásával visszanyertük. Nincs két egyforma Kartel-lemez, a mostani is teljesen már lesz, már csak azért is, mert Lory B. a popularitás felé vitte a zenénket, Siskával pedig a mocsok tért vissza, az a zenei világ, amit a Cypress Hill vagy a Body Count is képvisel.

Zolee azt is elmondta, az új Kartel-albummal párhuzamosan készül a Dos Diavolos első nagylemeze is, ami talán azért is meglepő, mert utóbbi formációval eleinte csak feldolgozásokat játszottak. Azonban annyira belejött a Vilkóval való közös zenélésbe, hogy elkezdtek saját dalokat is írni, s ezek is szerepelnek a várhatóan ősszel megjelenő albumon.

– Erre a lemezre egy csomó dalt írtam, ami számomra is az újdonság erejével hatott, hiszen én eddig nem működtem zeneszerzőként – tette még hozzá. – Az én munkám a szövegírásban merült ki, sokáig azt gondoltam, ebben ki tudok teljesedni, nincs másra szükségem. A Dos Diavolos azonban megnyitott bennem valamit, új énem lépett elő, amit nem bánok, nagyon is tetszik.

