Fotóalbumban örökítik meg a szilvágyi pincesort

Fotóalbum mutatja be a göcseji község melletti dombháton található, egyedülálló néprajzi-építészeti értéket képviselő, 19-20. századi boronafalú pincesort.

A Szilvágyi pincék című kiadvány az Agrárminisztérium támogatásával jelent meg a közelmúltban. A több mint hatvanoldalas album kiadója a helyi önkormányzat, amely a nagyhegyi pincesor megóvását kiemelt feladatának tekinti. Péntek Katalin polgármester elmondta: ennek érdekében több sikeres projektjük is volt már, legutóbb az Agrárminisztérium által kiírt hungarikumpályázaton szerepeltek eredményesen.

– A pályázati támogatásnak köszönhetően még a nyáron sikerült az egyik olyan pincét felújítanunk, amely az önkormányzat tulajdonába került, illetve ugyancsak akkor tartottunk egy hagyományőrző tábort is – magyarázta a polgármester. – A folytatásban egy fotószakkör elindítására, valamint a Szilvágyi pincék című kötet kiadására nyílt lehetőségünk.

Péntek Katalin hozzátette: már évekkel ezelőtt felmerült a nagyhegyi pincék megmentésének gondolata a községben, azóta keresték hozzá a forrást. Ennek az elképzelésnek adott újabb lendületet a hungarikumpályázat, illetve az, hogy a tervezett programhoz időközben sikerült szakmai mentorként Csernus Lőrinc Ybl-díjas építészt, Makovecz Imre egykori tanítványát is megnyerniük.

– Ő volt, aki igazán rádöbbentett bennünket arra, hogy mekkora kincs található a falu szomszédságában – folytatta Németh Dezső formatervező iparművész, a Szilvágyért Egyesület elnöke. – Azt eddig is tudtuk, hogy néprajzi szempontból egyedülálló a nagyhegyi pincesor, ám Lőrinc arra is rávilágított, hogy építészeti szempontból is rendkívül jelentős. Ő úgy fogalmazott: ilyen erős tájképi egységet, amely ennyire őrzi a 19–20. századi népi építészet emlékeit, még sehol sem látott. Ezért is javasolta, hogy ne csak magukat a pincéket mentsük meg, hanem találjunk valamilyen formát arra is, hogy azt a nagyvilág elé tárjuk.

A Csernus Lőrinc által vezetett építészeti iroda munkatársainak javaslata egy szerényebb füzet vagy könyvecske kiadása volt, a szilvágyiak azonban úgy gondolták, talán annál többet is tehetnek az örökségvédelem érdekében. Ezért a pincék felújítását és állagmegóvását célzó építészeti program elindítása mellett egy fotóalbum megjelentetését is felvetették. Az ötlettel az Agrárminisztérium is egyetértett, így a hungarikumpályázat révén biztosította a forrást az album kiadásához.

– Szerencsénk volt, hiszen egy fotós barátunk, Kovács Zoltán már évekkel ezelőtt, még a fotóalbum kiadásának ötletét megelőzően elkezdte dokumentálni, megörökíteni a pincéket – folytatta Németh Dezső. – A képek tehát rendelkezésre álltak, Csernus Lőrinc pedig vállalta, hogy megírja az előszót az albumhoz. Ebben egyértelművé teszi, hogy mitől egyedi a nagyhegyi boronafalú pincesor. S hogy magában a kötetben se csak képek szerepeljenek, ezért úgy döntöttünk, hogy a szilvágyi származású költő, Soós József göcseji ihletésű verseiből is megjelentetünk benne néhányat. Ezek hangulatukban, mondandójukban igencsak harmonizálnak a képi világgal, illetve még inkább alátámasztják azt a vizuális élményt, amelyet maguk a fotók adnak a kötetet lapozgatók számára.