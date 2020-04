Filmek, amelyeket húsvétkor mindenképp látnia kell

Hiába a szép tavaszias idő, a koronavírus miatt sajnos nem ajánlatos elmenni otthonról húsvétkor sem! Ebben az esetben jobb, ha bekucorodunk a kanapéra és megnézünk egy jó filmet a családdal.

A filmnézés is lehet szuper program, csak a megfelelő film kell hozzá. Valljuk be, a karácsonyhoz képest, húsvéti mozikból nem olyan nagy a választék, de azért akad néhány jó darab. Cikkünkben három alkotást mutatunk be, amelyek között kicsik és nagyok is megtalálhatják a számukra legmegfelelőbbet!

Hopp (2011)

A Hopp egy igazi családi mozi, melytől nem kell semmi mély mondanivalót várnunk. A film egyszerre animációs és élőszereplős, s garantáltan elnyeri a legkisebbek tetszését is.

A történet Hopp a húsvéti nyuszi tinédzser fiáról, Husiról szól, aki ahelyett, hogy a családi hagyományt folytatná, elhatározza, hogy Hollywoodba költözik és híres dobos lesz egy rock zenekarban. A kalandok akkor kezdenek bonyolódni, amikor a munkanélküli naplopó Fred véletlenül elüti a nyuszit, és át kell vennie munkáját, amíg az felépül.

Brian élete (1979)

A brit Monthy Python nem véletlenül a világ egyik legnépszerűbb komikus csapata. A Brian élete ugyan nem mai darab, ám frappáns egysorosai a mai napig szórakoztatóak, ráadásul a legtöbb azóta már szállóigévé vált.

A történet szerint a félszeg Brian Jézus szomszédja, akiről a Napkeleti Bölcsek tévedésből azt gondolják, hogy ő maga a Megváltó, innentől kezdve pedig elszabadul a káosz.

Ben Hur (1959)

Bizonyára a klasszikus 11 Oscar-díjas alkotást senkinek sem kell bemutatni. A filmből ugyan készült egy remake, de nyomába sem ér az eredeti műnek!

A jeruzsálemi Ben Hur, egy gazdag zsidó család fia, aki egy napon újra találkozik gyerekkori barátjával, a római légió parancsnokával, Messalával. A parancsnok szerint azok az új tanok, melyeket Jézus hirdet, az egész Római Birodalmat felforgathatják…