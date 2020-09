Fertőtlenítés az előadások előtt – Megtartották a Félőlény premierjét a Hevesi Sándor Színházban

A Hevesi Sándor Színház ígéretes repertoárt állított össze a 2020/2021-es évadra, s javában készül a bemutatókra, igaz, kényszerűen kicsit másképp, mint eddig.

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a színház is az előírások, rendeletek betartásával végzi a munkáját, erről tegnap délelőtt a sajtó is meggyőződhetett.

– Sikerült beszereznünk egy speciális berendezést, ami fertőtlenítő folyadékot porlaszt a levegőbe, így pusztítja el a kár- és kórokozókat – tájékoztatott az ebbéli nézőtéri munkálatok ellenőrzése közben dr. Besenczi Árpád, a teátrum igazgatója. – A bútorokra, padozatra, székekre, nyílászárókra tapadva akadályozza a vírust a terjedésében, mivel elpusztítja. A permetező eljárás után szellőztetni kell, s nincs más tennivaló. A fertőtlenítést minden próba és előadás előtt elvégezzük. Tájékozódtunk a lehetőségek kínálatában, ezt a megoldást találtuk alkalmasnak a magunk számára. Saját forrásból teremtettük elő az árát, a gép 270 ezer forint, a hat alkalomra elegendő fertőtlenítő folyadék pedig 20 ezer forint. Ezenkívül a maszk használata természetesen kötelező mind a munkatársaknak, mind a nézőknek, akiket szellősen, egymástól távol tudunk leültetni a nézőtéren – mondta a direktor.

A színházi szezon már zajlik az elmaradt előadások pótlásával, tegnap pedig premiert is tartottak. A Félőlény című, elsősorban ifjúsági színművet, azaz zenés rém-mesejátékot Farkas Ignác Jászai-díjas színművész állította színpadra, egyelőre a további előadások váratnak magukra. A Békés Pál regényéből Várkonyi Mátyás zenéjével készült darabban, melyet már korábban is műsorra tűzött a zalaegerszegi színház, ezúttal Kovács Virág, Baj László, Helvaci Er­san David, Kováts Dóra, Fritz Attila és Bellus Attila játszik, a koreográfiát Pethő Kincső, a díszletet Mészáros Tibor, a jelmezeket Szőke Julianna készítette, a zenéért Máriás Zsolt zenei vezető a felelős.

– Úgy érezzük, a felnőttek számára is készítettük a húsz éve az Év ifjúsági regénye címet elnyerő szövegből adaptált előadást, hiszen a szórakoztatás mellett a barátságról, az árulásról, a hazugságról és a ma különösen köztünk élő, néha megfoghatatlan, máskor nagyon is konkrét félelemről gondolkodik a darab – mondta Farkas Ignác rendező. – Többrétegű mesét kínálunk, amelyben sok mindenre ráismerhet a néző, amellett, hogy remek zenei játékban lehet része. A kedd esti, meghívásos főpróbára beülő felnőtt közönség visszajelzései ezt igazolták számunkra.

A zalaegerszegi színházban október 9-én, pénteken tartják a Sose halunk meg című zenés darab premierjét, az előadást azonos című legendás filmje alapján Koltai Róbert rendezi, s ő alakítja a főszerepet is.

– A darab bemutató előadása a megszokott időponthoz, azaz a hét órához képest egy órával korábban, este hat órakor kezdődik, mivel a premier utáni hagyományos, fehér asztalos közönségtalálkozóval is szeretnénk beleférni a 23 órás rendeleti határidőbe – tudtuk meg az igazgatótól. Ugyanezen okból az október 22-i bemutató, a Kölcsönlakás című bohózat is 18 órakor kezdődik a nagyszínpadon.

A színház munkatársaira is vigyáz az a vezetői rendelkezés, miszerint a klub a nap végén 23 órakor bezár.

Besenczi Árpád arról is szólt, hogy a Hevesi Sándor Színház színművészei által immár két éve sikerrel játszott, Verebes István írása alapján készült speciális, bűnmegelőzési célokat szolgáló kamaradarab, a „Vigyázat, csalók!” című abszurd jelenetsor ezekben a napokban Észak-Magyarországon jár, ahol hat előadást mutatnak be belőle. Kedden például Nyíregyházán játszották. Ebben az utazódarabban jelenleg Czegő Teréz, Bálint Péter és Farkas Gergő formálja a figurákat.