Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a nagykanizsai Idősek Filmklubja

A kanizsai könyvtár közelmúltban rendezett jubileumi hete keretében nem akármilyen programokban vehettek részt a látogatók. Találkozhattak Somogyi Győző képzőművésszel, dr. Száraz Csilla régésszel, a Napfény Klub tagjaival, de beszélgethettek szeretetről és hitről, valamint betekinthettek a fogyatékkal élők szervezeti életébe.

Október 11-én ünnepelte az Idősek Filmklubja fennállásának 15. évfordulóját. A jubileumi ünnepségen Büki ­Pálné felidézte azt a szeptemberi napot – 2006-ban –, amikor a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja életre hívta ezt a különleges film­klubot. Sokan fanyalogtak, nem bíztak benne, de a város idősei szép lassan belakták.

– Mert mi kell egy eléggé különleges civil szerveződés meggyökerezéséhez? – tette fel, majd válaszolta is meg a kérdést Büki Pálné. – Elsősorban lehetőség! Czupi Gyula könyvtárigazgató – mint annyi más okos dolognak a „könyvtárpalotában” – szabad utat adott a hölgyklubnak. Itt is bevált könyvtárvezetői filozófiája: aki ma rendezvényre tér be, holnap olvasó lesz. Másodsorban kellenek elkötelezett könyvtárosok, akik velem együtt tudták, hogy mit és hogyan kell vetíteni az időseknek. Aranyásné Anda Nóra a jubileumi ünnepségen ezt a „Javaslattól a vetítésig” című kis összefoglalójában nagysze­rűen be is mutatta.

Ugyanitt Kocsis Katalin nyugalmazott zenei könyvtáros vetített képes előadásában két híres filmszínésznő életútja (Törőcsik Mari és Judi Dench) példázta azt az idősek számára fontos életszemléletet, miszerint „idősen is lehet valaki fiatalos!”. A jelenlévők nagy tapssal köszönték meg a két könyvtáros hölgy 15 éven át tartó munkáját.

– S van még egy harmadik tényező is: a szervezettség – folytatta Büki Pálné, aki elmondta: a két klubtitkár – Gömöri Zoltánné és Gőcze Istvánné – méltán kapta meg ezért a tevékenységéért az ünnepségen az elismerő okle­velet.

A kanizsai könyvtár jubileumi programja végig sikeresen zajlott. Ajándékul a záráskor a Honvéd Kaszinó Hölgyklubjának történelmi díszruhában előadott táncában gyönyörködhettek az ünneplők.