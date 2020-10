Fennállása 45. évfordulóját ünnepelte Nagykanizsa Város Vegyeskara

Fennállásának 45. évfordulója alkalmából és a magyar forradalom és szabadságharc emlékére nagyszabású koncertet adott csütörtökön a Felsőtemplomban a Cseke József karnagy által vezetett Nagykanizsa Város Vegyeskara.

Az est egyúttal a kar Üzenet című lemezének bemutató koncertje is volt, amelyet tavasszal, a járványhelyzet miatt elhalasztottak. Az eseményen zenei kíséret nélkül adta elő a CD-n is szereplő dalokat a nagy múltú vegyes kar: reneszánsz és szakrális művek, valamint magyar szerzők, köztük Kodály Zoltán szerzeménye is felcsendült az esten.