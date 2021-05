Fél év után pénteken premier lesz az egerszegi Hevesi Sándor Színházban

Pénteken mutatja be a Hevesi Sándor Színház az Elnémult harangok című színjátékot, miután újra fogadhatják a közönséget a teátrumok. A múlt századi magyar–román együttélés világába kalauzoló színművet az ukki születésű Rákosi Viktor írta 1903-ban.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára folytatja a keleti vakcinák elleni kampányt

Ismeretes, szinte az összes premier késedelmet szenved, de legalább már játszhatnak a színházak. Igaz, egyelőre csak a védőoltást igazoló kártyával rendelkezők ülhetnek be a nézőtérre.

A Jászai-díjas Farkas Ignác színművész rendezte a darabot, aki kedden lapunknak elmondta, a tavaly téli próbafolyamat után (januárra tervezték a premiert) a napokban felújító próbákat tartottak, „bokából jön fel ilyenkor a szöveg”, jelezte a művész, aki jó előre elolvasta Rákosi Viktor regényét, amelyből Nemlaha György színpadi változata készült.

– Miután minden szereplő színész megkapta az oltást, nyugodtabban dolgozhatunk – mondta a színművész-rendező.

A békéscsabai színház még 2018 decemberében mutatta be először az adaptációt. A dátum szimbolikus volt, akkor volt 100 éve, hogy Gyulafehérváron kihirdették: Romániához csatolják Erdélyt. Ez előzte meg az 1920. június 4-i békediktátumot. Az elnémult harangok 1903-ban íródott, úgy tűnik, látnoki módon. 1905-ben Malonyai Dezső színjátékká dolgozta át, 1916-ban és 1922-ben is megfilmesítették, ezeket be is tiltották korábban. (A színpadi változatot készítő Nemlaha György maga is partiumi, Nagyváradról települt át.)

A darab ifjú főszerepeit Zalaegerszegen az immár a Hevesi Sándor Színház társulatához tartozó fiatal színművészek játsszák: Dura Veronika és D. Varga Ádám alakítja a szerelmespárt. Játszik a darabban többek között Ecsedi Erzsébet, Kiss Ernő, Andics Tibor, Besenczi Árpád és a szintén Erdélyből származó Czegő Teréz, Wellmann György, valamint Bálint Péter.

Az Elnémult harangok története egy erdélyi református közösségbe kalauzolja a nézőit, ahol az 1900-as évek elején már alig van magyar nemzetiségű református vallásgyakorló, az ortodox pópa ezért igyekszik a híveket magához csábítani, nem sikertelenül. Ekkor megérkezik a Hollandiában tanult fiatal református lelkész, s szeretné újjáéleszteni a gyülekezetet.

– Az amúgy katolikus szerző erdélyi református közegbe helyezte mondandóját – tudtuk meg Farkas Ignáctól a próbák során. – A színpadra készült adaptáció végkicsengésében eltér az eredetitől.

A szerelmi történetként induló cselekmény szerint az erdélyi református teológus, Simándy Pál hazatér Utrechtből Kolozsvárra. Az elhagyottak támasza, szenvedők vigasztalója kíván lenni. Így kerül Magyargarabóra, a Görgényi-havasokba. Nyomorral, babonákkal, tudatlansággal küzd, és a terjeszkedő román ortodox egyház helybeli képviselőjével, Todorescu pópával is. Váratlan fordulat: Simándy Pál beleszeret a román pap lányába, Floricába. A pópáról pedig súlyos titok derül ki…

Az Elnémult harangok dísz­leteit Mészáros Tibor készítette, a jelmez pedig Szőke Julianna munkája.

A Hevesi Sándor Színház szervezői kérik a védettségi kártyával érkező közönséget, pár perccel korábban érkezzenek, hiszen a biztonsági előírások betartása kicsit több időbe kerül még egy darabig.